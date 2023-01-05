"Решающий вклад в перехват всех российских ракет". Зеленский поблагодарил Шольца за решение о передаче Украине ЗРК Patriot

Об этом глава Украинского государства написал в Twitter 5 января.
"Спасибо федеральному канцлеру Германии за решение предоставить Украине батарею зенитных ракет Patriot. С учетом ранее поставленной противовоздушной системы IRIS-T и зенитных танков Gepard Германия вносит решающий вклад в перехват всех российских ракет!" – отметил Зеленский.
Дякую @Bundeskanzler за рішення надати Україні батарею зенітних ракет Patriot. З урахуванням раніше поставленої протиповітряної системи IRIS-T і зенітних танків Gepard Німеччина робить вирішальний внесок у перехоплення всіх російських ракет!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 5, 2023
О решении ФРГ поставить Украине ЗРК Patriot стало известно по итогам разговора Шольца с президентом США Джо Байденом.
"В конце декабря США объявили о безвозмездной передаче Украине батареи ЗРК Patriot. Германия присоединится к США в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patriot", – сказано в сообщении Белого дома.
США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в день приезда Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года.
После решения США передать Украине ЗРК Patriot Германия решила пересмотреть свой отказ от поставок Киеву этих систем ПВО, заявляли в МИД ФРГ 22 декабря.
4 января 2023 года глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot будут развернуты в Украине в кратчайшие сроки.
Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot "существенно усилят" противовоздушную систему Украины, отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.