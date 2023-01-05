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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Решающий вклад в перехват всех российских ракет". Зеленский поблагодарил Шольца за решение о передаче Украине ЗРК Patriot

Германия решила пересмотреть свой отказ от поставок Киеву систем ПВО Patriot после решения США передать Украине ЗРК, заявляли в МИД ФРГ
Германия решила пересмотреть свой отказ от поставок Киеву систем ПВО Patriot после решения США передать Украине ЗРК, заявляли в МИД ФРГ
Фото: wikipedia.org

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за решение предоставить Украине батарею ЗРК Patriot.

Об этом глава Украинского государства написал в Twitter 5 января.    

"Спасибо федеральному канцлеру Германии за решение предоставить Украине батарею зенитных ракет Patriot. С учетом ранее поставленной противовоздушной системы IRIS-T и зенитных танков Gepard Германия вносит решающий вклад в перехват всех российских ракет!" – отметил Зеленский.

О решении ФРГ поставить Украине ЗРК Patriot стало известно по итогам разговора Шольца с президентом США Джо Байденом.

"В конце декабря США объявили о безвозмездной передаче Украине батареи ЗРК Patriot. Германия присоединится к США в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patriot", – сказано в сообщении Белого дома.

Контекст:

США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в день приезда Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года. 

После решения США передать Украине ЗРК Patriot Германия решила пересмотреть свой отказ от поставок Киеву этих систем ПВО, заявляли в МИД ФРГ 22 декабря.

4 января 2023 года глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot будут развернуты в Украине в кратчайшие сроки.

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot "существенно усилят" противовоздушную систему Украины, отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Теги: Германия, Украина, ФРГ, ПВО, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, президент, ЗРК Patriot, Олаф Шольц, канцлер
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