Украинские специалисты освоят ЗРК Patriot максимально быстро – Воздушные силы Украины

"Обучение наших специалистов зенитно-ракетных войск проходит в максимально сжатые сроки, как это было с обучением на ЗРК NASAMS и Iris-T. Тут без вариантов – если технически возможно будет их привезти в Украину и поставить на боевое дежурство, ввести в состав Воздушных сил, то специалисты к тому времени, понятно, что будут уже тоже подготовлены. Это показывает практика тех же Iris-T и NASAMS, когда специалистам для подготовки понадобилось несколько недель. Возможно, обучение на Patriot займет немного больше времени", – сказал он.

Игнат отметил, что сначала речь шла о нескольких месяцах обучения, но научиться можно быстрее, потому что у украинских военных высокая мотивация.

Он выразил надежду, что процесс обновления украинской системы ПВО будет продолжаться.

"Следующий шаг – многоцелевой самолет, без которого будет очень трудно противостоять вызовам, которые сегодня стоят. Об этом говорят многие наши военные руководители, руководство государства. На это намекал в письме Санта-Клаусу министр обороны [Алексей Резников], который завершил письмо моделькой F-16 в украинском "пикселе". Если это произойдет, это будет огромным шагом к нашей победе", – сказал Игнат.