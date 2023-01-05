Украинские специалисты освоят ЗРК Patriot максимально быстро – Воздушные силы Украины

"Обучение наших специалистов зенитно-ракетных войск проходит в максимально сжатые сроки, как это было с обучением на ЗРК NASAMS и Iris-T. Тут без вариантов – если технически возможно будет их привезти в Украину и поставить на боевое дежурство, ввести в состав Воздушных сил, то специалисты к тому времени, понятно, что будут уже тоже подготовлены. Это показывает практика тех же Iris-T и NASAMS, когда специалистам для подготовки понадобилось несколько недель. Возможно, обучение на Patriot займет немного больше времени", – сказал он.
Игнат отметил, что сначала речь шла о нескольких месяцах обучения, но научиться можно быстрее, потому что у украинских военных высокая мотивация.
Он выразил надежду, что процесс обновления украинской системы ПВО будет продолжаться.
"Следующий шаг – многоцелевой самолет, без которого будет очень трудно противостоять вызовам, которые сегодня стоят. Об этом говорят многие наши военные руководители, руководство государства. На это намекал в письме Санта-Клаусу министр обороны [Алексей Резников], который завершил письмо моделькой F-16 в украинском "пикселе". Если это произойдет, это будет огромным шагом к нашей победе", – сказал Игнат.
США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в день приезда Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года.
В Пентагоне сообщали, что тренировки начнутся "очень скоро", обучение, по оценке оборонного ведомства США, займет несколько месяцев. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что украинские военные быстро освоят системы Patriot.
По данным министра иностраннеых дел Украины Дмитрия Кулебы, правительство США разработало программу для ЗРК, чтобы завершить обучение украинских военных быстрее, чем обычно, и "без какого-либо ущерба для качества использования этого оружия на поле боя".
4 января Кулеба заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot будут развернуты в Украине в кратчайшие сроки.