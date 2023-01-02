"Россия не изменила своих намерений". В Воздушных Силах прокомментировали вероятность новых атак

"Мы ожидаем, мы готовимся", – ответил Игнат на вопрос ведущих о вероятности атак.

По его словам, точно о вероятности новых ударов знает только российское руководство.

"Три дня подряд идут атаки, как они себе спланировали, мы не знаем. Нужно просто готовиться к этому и, как говорят, держать порох сухим. Ракеты чтобы были заряжены, люди готовы. Враг будет идти дальше, Россия не изменила своих намерений. Мы будем готовиться и отбивать все атаки. Верьте в наши силы", – сказал он.

Контекст:

За сутки 1 января РФ нанесла по Украине 51 авиаудар, в том числе применила 44 иранских БПЛА Shahed-136. Все дроны были сбиты. В этих данных не учтена информация о ночной атаке на Киев.

Киев и область оккупанты атаковали дронами, пуски БПЛА произвели в несколько волн, в результате удара в Киеве есть пострадавший, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и введены экстренные отключения света.

В ночь с 1-го на 2 января, по данным Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона сбила 39 дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, два БПЛА "Орлан" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.