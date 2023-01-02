В результате ночных ударов РФ в Киевской области повреждены объект критической инфраструктуры и частные дома – ОВА

По его данным, пострадавших нет.

Позже Кулеба уточнил, что дома повреждены в Фастовском и Обуховском районах.

"Продолжаем ликвидацию последствий ночных обстрелов – на утро есть 11 поврежденных частных домов в Фастовском и Обуховском районах. Там уже работают соответствующие комиссии и фиксируют разрушения, чтобы как можно скорее приступить к ремонтным работам", – написал он.

Контекст:

В Генштабе информировали, что за сутки 1 января РФ нанесла по Украине 51 авиаудар, в том числе применила 44 иранских БПЛА Shahed-136. Все дроны были сбиты. В этих данных не учтена информация о ночной атаке на Киев.

В ночь с 1-го на 2 января Киев и область оккупанты атаковали дронами, пуски БПЛА произвели в несколько волн, сообщал Кулеба. В результате удара в Киеве есть пострадавший, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и введены экстренные отключения света.

Всего, по данным ВС ВСУ, на территории Украины ночью сбили 39 дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, два БПЛА "Орлан" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.