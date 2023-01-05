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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США рассматривают возможность обучения украинских военных с комплексами Patriot на своей территории – Пентагон

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В Пентагоне прокомментировали возможность обучения украинских военных на американской территории
В Пентагоне прокомментировали возможность обучения украинских военных на американской территории
Фото: depositphotos.com

США рассматривают возможность обучения украинских военных на своей территории. Об этом заявил спикер минобороны США Пэт Райдер 5 января, сообщил канал CNN.

Спикер рассказал, что США рассматривают возможность отправки украинцев в США для обучения работе с ЗРК Patriot и обучения за границей "или сочетание того и другого".

"Думаю, что мы явно находимся в той точке этой битвы, когда мы сможем обеспечить такое обучение, чтобы позволить Украине поддерживать такие системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и возвращении территории", – сказал Райдер.

Контекст:

США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в день приезда Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года. 

В Пентагоне сообщали, что тренировки начнутся "очень скоро", обучение, по оценке оборонного ведомства США, займет несколько месяцев. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что украинские военные быстро освоят системы Patriot

По данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, правительство США разработало программу для ЗРК, чтобы завершить обучение украинских военных быстрее, чем обычно, и "без какого-либо ущерба для качества использования этого оружия на поле боя".

4 января  Кулеба заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot будут развернуты в Украине в кратчайшие сроки.

4 января стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Пентагон, война России против Украины, ЗРК Patriot, Пэт Райдер
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