США рассматривают возможность обучения украинских военных с комплексами Patriot на своей территории – Пентагон

Спикер рассказал, что США рассматривают возможность отправки украинцев в США для обучения работе с ЗРК Patriot и обучения за границей "или сочетание того и другого".

"Думаю, что мы явно находимся в той точке этой битвы, когда мы сможем обеспечить такое обучение, чтобы позволить Украине поддерживать такие системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и возвращении территории", – сказал Райдер.