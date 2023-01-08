Глава Европарламента выступает за предоставление Украине танков Leopard

Она приветствовала объявленные правительством ФРГ планы по поставке Украине боевых машин Marder.

По словам Метсолы, важно, чтобы Европа продолжала поддерживать украинцев в политическом, гуманитарном и военном плане. Но также важно, чтобы Европа укрепила собственные силы обороны и стала "настоящим оборонным союзом".

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевых танков Leopard 2, о которых неоднократно просили в Киеве. Он отметил, что "такое решение еще не принято, обязательств нет", но украинская сторона "над этим работает". При этом Украина "не понимает линии аргументации" ФРГ, добавил министр.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман 27 декабря заявила, что считает большой ошибкой отказ Шольца поставить Украине танки. "Судя по всему, российский нарратив работает и мешает кое-кому в канцелярии дать Украине столь необходимые ей танки. Любой, кто фантазирует о том, что будет пересечена "красная линия" России, рассказывает историю агрессора, а не жертвы", – подчеркнула она.