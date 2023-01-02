В партии Шольца заявили, что не собираются давать танки Leopard Украине. Предлагают "поговорить о мире"

По его словам, союзники Берлина по НАТО, такие как США и Франция, не передают Киеву танки такого типа, поэтому Германия не будет единолично принимать такое решение.

"Наша позиция во внешней политике гарантированно останется неизменной: в этом вопросе не может быть никаких непродуманных единоличных шагов", – сказал Мюллер.

Он отметил, что в интересах Германии и дальше избегать "превращения НАТО в сторону войны" России против Украины, заявив, что "никто из нас не хочет себе этого представить". По мнению члена СДПГ, с нынешними объемами поставок вооружений Украина "может быть успешной в этой войне даже без Leopard".

"Важно… всегда предлагать поговорить о мирном соглашении или, по крайней мере, о перемирии.. Очень жаль, что "Зеленые" [Партия зеленых] и Свободная демократическая партия этого не понимают", – сказал политик, добавив, что "было бы хорошо, если бы и в немецком МИД понимали, что нужны контакты и каналы связи" с РФ.