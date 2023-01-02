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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В партии Шольца заявили, что не собираются давать танки Leopard Украине. Предлагают "поговорить о мире"

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По мнению Мюллера, Украина справляется и с нынешними поставками оружия
По мнению Мюллера, Украина справляется и с нынешними поставками оружия
Фото: michael-mueller.de

Правящая Социал-демократическая партия Германии не будет менять позицию о непредоставлении Украине танков Leopard. Об этом член комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Мюллер заявил 2 января в эфире канала ARD.

По его словам, союзники Берлина по НАТО, такие как США и Франция, не передают Киеву танки такого типа, поэтому Германия не будет единолично принимать такое решение.

"Наша позиция во внешней политике гарантированно останется неизменной: в этом вопросе не может быть никаких непродуманных единоличных шагов", – сказал Мюллер.

Он отметил, что в интересах Германии и дальше избегать "превращения НАТО в сторону  войны" России против Украины, заявив, что "никто из нас не хочет себе этого представить". По мнению члена СДПГ, с нынешними объемами поставок вооружений Украина "может быть успешной в этой войне даже без Leopard".

"Важно… всегда предлагать поговорить о мирном соглашении или, по крайней мере, о перемирии.. Очень жаль, что "Зеленые" [Партия зеленых] и Свободная демократическая партия этого не понимают", – сказал политик, добавив, что "было бы хорошо, если бы и в немецком МИД понимали, что нужны контакты и каналы связи" с РФ.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВОРСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи самоходных зенитных установок Gepard.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard.

В сентябре глава минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявляла, что бундесвер был "урезан" в прошлые годы и из-за этого запасы армии ФРГ истощены. По словам чиновницы, она хотела бы предоставить Украине больше оборонной помощи, но это невозможно.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевых танков Leopard 2, о которых неоднократно просили в Киеве. Он отметил, что "такое решение еще не принято, обязательств нет", но украинская сторона "над этим работает". При этом Украина "не понимает линии аргументации" ФРГ, добавил министр.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман 27 декабря заявила, что считает большой ошибкой отказ Шольца поставить Украине танки. "Судя по всему, российский нарратив работает и мешает кое-кому в канцелярии дать Украине столь необходимые ей танки. Любой, кто фантазирует о том, что будет пересечена "красная линия" России, рассказывает историю агрессора, а не жертвы", – подчеркнула она.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Бундестаг, война России против Украины, СДПГ, Leopard
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