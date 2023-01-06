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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Ждем Leopard. Точку в демилитаризации РФ поставят ATACMS

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Подоляк ожидает, что Leopard и ATACMS также появятся на вооружении ВСУ
Подоляк ожидает, что Leopard и ATACMS также появятся на вооружении ВСУ
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 6 января в Twitter приветствовал "мощные решения" ключевых партнеров Украины – США, Германии и Франции, которые накануне объявили о новых поставках военной помощи Украине, включающих в том числе технику, ранее недоступную ВСУ.

Он заявил, что несколько батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые Украина должна в будущем получить от США и Германии, помогут "закрыть небо" над страной. В то же время бронированная техника Bradley, Marder, AMX, которую скоро могут получить украинские войска, усилит их наступательные возможности.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что Украина ожидает от партнеров решения о предоставлении танков Leopard и дальнобойных ракет.

"Ждем Leopard... Точку в демилитаризации РФ поставят ATACMS и аналоги", – убежден Подоляк.

США среди прочего вооружения предоставляют Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты GMLRS дальностью до 80 км к ним. Дальность ракет ATACMS – до 300 км, Украина неоднократно запрашивала их у партнеров, но получала отказ. В частности, CNN в сентябре 2022 года сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что этот шаг может привести к эскалации, так как данные ракеты могут быть использованы для обстрелов России.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. 6 января он в очередной раз отметил, что со временем дискуссии в отношении ATACMS, по его мнению, завершатся "в пользу Украины".

Возможное предоставление Германией танков Leopard Украине также является предметом длительной публичной дискуссии на высшем уровне. На данный момент позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца не поменялась, и, несмотря на многочисленные запросы Украины, Германия не включает в передаваемую для ВСУ военную помощь танки Leopard.

Контекст:

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял 4 января, что власти Украины работают над решениями, необходимыми для поставок новых видов западного вооружения, и высказывал уверенность в том, что "в 2023-м мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м". 

После этого Франция объявила о предоставлении Украине колесных танков и бронемашин (речь о первой поставке танков западного образца), США – о передаче БМП M2 Bradley, Германия – БМП Marder и ЗРК Patriot. Кроме того, танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине от Великобритании, заявили в МИД страны.

После этого Кулеба пообещал, что "хороших новостей будет еще больше".

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Франция, оккупация, танки, Вооруженные силы Украины, ФРГ, вооружение, военная техника, военная помощь, боеприпасы, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, БМП, ЗРК Patriot, Михаил Подоляк, российские оккупанты, HIMARS, деоккупация, ATACMS, Leopard
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