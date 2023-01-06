Подоляк: Ждем Leopard. Точку в демилитаризации РФ поставят ATACMS

Подоляк ожидает, что Leopard и ATACMS также появятся на вооружении ВСУ Фото: president.gov.ua

Он заявил, что несколько батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые Украина должна в будущем получить от США и Германии, помогут "закрыть небо" над страной. В то же время бронированная техника Bradley, Marder, AMX, которую скоро могут получить украинские войска, усилит их наступательные возможности.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что Украина ожидает от партнеров решения о предоставлении танков Leopard и дальнобойных ракет.

"Ждем Leopard... Точку в демилитаризации РФ поставят ATACMS и аналоги", – убежден Подоляк.

Потужні рішення ключових союзників, * , * та * :

1. Зміцнення оборони та «закриття неба» – передання кількох батарей Patriot уже…

2. Посилення наступальних можливостей * – Bradley, Marder, AMX уже. Чекаємо на Leopard…

Крапку в демілітаризації Рф поставлять ATACMS й аналоги. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 6, 2023

США среди прочего вооружения предоставляют Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты GMLRS дальностью до 80 км к ним. Дальность ракет ATACMS – до 300 км, Украина неоднократно запрашивала их у партнеров, но получала отказ. В частности, CNN в сентябре 2022 года сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что этот шаг может привести к эскалации, так как данные ракеты могут быть использованы для обстрелов России.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. 6 января он в очередной раз отметил, что со временем дискуссии в отношении ATACMS, по его мнению, завершатся "в пользу Украины".

Возможное предоставление Германией танков Leopard Украине также является предметом длительной публичной дискуссии на высшем уровне. На данный момент позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца не поменялась, и, несмотря на многочисленные запросы Украины, Германия не включает в передаваемую для ВСУ военную помощь танки Leopard.