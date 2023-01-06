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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Хороших новостей об оружии будет еще больше. Союзников удалось убедить, что время табу прошло

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Кулеба: После каждой такой новости все сильнее будет становиться скрежет зубов в Кремле и плач на росТВ
Кулеба: После каждой такой новости все сильнее будет становиться скрежет зубов в Кремле и плач на росТВ
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

В 2023 году Украина получит от союзников оружие, которое не удавалось получить в прошлом году, и объявления о военной помощи, сделанные в течение первой недели января, доказывают это, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook вечером 5 января.

"Колесные танки и бронированные машины от Франции, бронетранспортеры Bradley и Marder от США и Германии, дополнительная немецкая батарея Patriot, боеприпасы и многое другое. А еще дождитесь объявления нового американского пакета!" – отметил он. 

Кулеба рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе проводит дипломатический марафон – каждый день у него переговоры с тремя-четырьмя лидерами. Так, 5 января Зеленский провел телефонные разговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, премьер-министрами Хорватии, Дании и Испании – Андреем ПленковичемМетте Фредериксен и Педро Санчесом

"Некоторые решения о поставках оружия принимаются во время разговоров. Некоторые будут приняты по их результатам. Это была идея президента начать дипломатический новый год без раскачки, суперинтенсивно и максимально предметно. И эта работа дает конкретные результаты. Благодаря этой упорной работе и героизму ВСУ и всем силам обороны Украины дипломатической команде президента удалось убедить союзников: время табу по оружию прошло", – написал Кулеба.

Он заявил, что Украина вступает в решающую фазу войны. 

"Цель может быть только одна: победа Украины. Только так можно обеспечить прочный и справедливый мир и безопасность в Европе. Отсюда – каскад хороших новостей по поводу оружия, а дальше их будет еще больше. И после каждой такой новости все сильнее будет становиться скрежет зубов в Кремле и плач на росТВ. А мы будем продолжать командно работать на ежедневное укрепление Украины и наших защитников, чтобы этот год стал победным", – подчеркнул глава МИД. 

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/pfbid02GY4Wr1jgGKDz3TQ3hZX4DMWf6iBL6pjDPZ33pN7ttHB6XC3gJzrbo4qArKHA4Mozl

Контекст:

Кулеба заявлял 4 января, что власти Украины работают над решениями, необходимыми для поставок новых видов западного вооружения, и высказывал уверенность в том, что "в 2023-м мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м". 

После этого Франция объявила о предоставлении Украине колесных танков и бронемашин (речь о первой поставке танков западного образца), США – о передаче БМП M2 Bradley, Германия – БМП Marder и ЗРК Patriot. Кроме того, танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине от Великобритании, заявили в МИД страны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военная помощь, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, война России против Украины, дипломаты, ЗРК Patriot
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