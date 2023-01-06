Кулеба: Хороших новостей об оружии будет еще больше. Союзников удалось убедить, что время табу прошло

Кулеба: После каждой такой новости все сильнее будет становиться скрежет зубов в Кремле и плач на росТВ Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

"Колесные танки и бронированные машины от Франции, бронетранспортеры Bradley и Marder от США и Германии, дополнительная немецкая батарея Patriot, боеприпасы и многое другое. А еще дождитесь объявления нового американского пакета!" – отметил он.

Кулеба рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе проводит дипломатический марафон – каждый день у него переговоры с тремя-четырьмя лидерами. Так, 5 января Зеленский провел телефонные разговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, премьер-министрами Хорватии, Дании и Испании – Андреем Пленковичем, Метте Фредериксен и Педро Санчесом.

"Некоторые решения о поставках оружия принимаются во время разговоров. Некоторые будут приняты по их результатам. Это была идея президента начать дипломатический новый год без раскачки, суперинтенсивно и максимально предметно. И эта работа дает конкретные результаты. Благодаря этой упорной работе и героизму ВСУ и всем силам обороны Украины дипломатической команде президента удалось убедить союзников: время табу по оружию прошло", – написал Кулеба.

Он заявил, что Украина вступает в решающую фазу войны.

"Цель может быть только одна: победа Украины. Только так можно обеспечить прочный и справедливый мир и безопасность в Европе. Отсюда – каскад хороших новостей по поводу оружия, а дальше их будет еще больше. И после каждой такой новости все сильнее будет становиться скрежет зубов в Кремле и плач на росТВ. А мы будем продолжать командно работать на ежедневное укрепление Украины и наших защитников, чтобы этот год стал победным", – подчеркнул глава МИД.