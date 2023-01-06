Глава МИД Великобритании заявил, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине

Об этом 5 января на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, его цитирует The Independent.

По словам Клеверли, власти Великобритании продолжат контакты с украинцами "о том, что им нужно для следующего этапа их самообороны", – "мы продолжим работать с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить это".

Главу МИД спросили, присоединится ли Великобритания к другим странам в поставке боевых бронированных машин в Украину.

Танки "вполне могут быть частью этого [следующего этапа]", ответил Клеверли.

Он добавил, что то, как Великобритания поддерживала украинцев, "менялось по мере развития конфликта", и Лондон продолжит развивать эту поддержку, чтобы "обеспечить ее эффективность".