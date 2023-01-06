Глава МИД Великобритании заявил, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине

Об этом 5 января на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, его цитирует The Independent.
По словам Клеверли, власти Великобритании продолжат контакты с украинцами "о том, что им нужно для следующего этапа их самообороны", – "мы продолжим работать с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить это".
Главу МИД спросили, присоединится ли Великобритания к другим странам в поставке боевых бронированных машин в Украину.
Танки "вполне могут быть частью этого [следующего этапа]", ответил Клеверли.
Он добавил, что то, как Великобритания поддерживала украинцев, "менялось по мере развития конфликта", и Лондон продолжит развивать эту поддержку, чтобы "обеспечить ее эффективность".
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.
Комментируя решении Франции передать Украине колесные танки и БМП, президент Владимир Зеленский заявил 4 января 2023 года, что это "дает четкий сигнал всем нашим партнерам" – "нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца".
5 января президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По его итогам стало известно, что США передадут Украине БМП M2 Bradley, а Германия – БМП Marder.