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Глава МИД Великобритании заявил, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине

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Великобритания продолжит развивать поддержку Украины, чтобы "обеспечить ее эффективность", отметил Клеверли
Великобритания продолжит развивать поддержку Украины, чтобы "обеспечить ее эффективность", отметил Клеверли
Фото: EPA

Великобритания предоставляет Украине такое военное оборудование, которое способно "нанести решающий удар по российским целям на расстоянии".

Об этом 5 января на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, его цитирует The Independent.

По словам Клеверли, власти Великобритании продолжат контакты с украинцами "о том, что им нужно для следующего этапа их самообороны", – "мы продолжим работать с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить это".

Главу МИД спросили, присоединится ли Великобритания к другим странам в поставке боевых бронированных машин в Украину.

Танки "вполне могут быть частью этого [следующего этапа]", ответил Клеверли.

Он добавил, что то, как Великобритания поддерживала украинцев, "менялось по мере развития конфликта", и Лондон продолжит развивать эту поддержку, чтобы "обеспечить ее эффективность".

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.

Комментируя решении Франции передать Украине колесные танки и БМП, президент Владимир Зеленский заявил 4 января 2023 года, что это "дает четкий сигнал всем нашим партнерам" – "нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца".

5 января президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По его итогам стало известно, что США передадут Украине БМП M2 Bradley, а Германия – БМП Marder.

Теги: Украина, Великобритания, танки, агрессия, военная помощь, МИД Великобритании, бронетехника, пресс-конференция, Джеймс Клеверли
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