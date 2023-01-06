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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Философия "don't provoke Russia" не работает". Резников считает, что Украина найдет решение взамен ATACMS

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Резников: Да, ATACMS ракеты дальнего действия. Я думаю, что со временем эти дискуссии завершатся успешно для нас. Как они завершились по Patriot когда-то это казалось невозможным
Резников: Да, ATACMS – ракеты дальнего действия. Я думаю, что со временем эти дискуссии завершатся успешно для нас. Как они завершились по Patriot – когда-то это казалось невозможным
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что дискуссии о предоставлении Украине ракет дальнего действия завершатся успешно для Украины.

Об этом он заявил в вышедшем 5 января интервью ICTV, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что предоставление Украине вооружения, "кардинально отличающегося" от уже поставленного, может привести к расколу в НАТО (об этом Байден заявил, когда отвечал на вопрос, возможны ли поставки ATACMS Украине). 

"Философия "don't provoke Russia" не работает. Она не сработала в 2008 году, когда нас и Грузию не взяли в НАТО, и потом они [военные РФ] частично оккупировали Грузию, оккупировали Крым, частично оккупировали Донецкую, Луганскую области. То есть это не работает. Их надо сразу бить по мордасам, сразу наотмашь. И они это четко понимают. Они так воспитаны", – сказал Резников.

Глава Минобороны отметил, что постепенно происходит изменение позиции партнеров по вопросу предоставления Украине вооружений. 

"Принимаются решения постепенно. Да, ATACMS – ракеты дальнего действия. Я думаю, что со временем эти дискуссии завершатся успешно для нас. Как они завершились по Patriot – когда-то это казалось невозможным. Как и ПРЗК Stinger, мне говорили во время моих визитов, [предоставить Украине] абсолютно невозможно. Сегодня это все возможно. Поэтому в моем понимании все невозможное возможно в будущем. Мы найдем другое решение дальнего поражения врага. В том числе с партнерами об этом говорим", – добавил Резников. 

По его словам, союзников беспокоит, что Украина начнет наносить удары непосредственно по территории РФ, "чтобы якобы это не переросло в их открытый конфликт". 

"Мало того, давайте не забывать, что все равно те, кто наблюдает со стороны, даже те, кто за нас, кто нас поддерживает, мечтают о столе переговоров. Потому что любая война закончится за столом переговоров. И понятно, им бы хотелось ускорить этот момент, чтобы меньше тратить ресурсы. Логика их понятна: они оставляют хоть мизерный, хоть полпроцента шанса, что, может, в этом случае россияне быстрее согласятся завершить эту войну, как бы хотелось нашим западным партнерам. Мы тоже хотим завершить войну. Но на поле боя – нашей победой", – резюмировал глава Минобороны. 

Контекст:

США предоставляют Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты GMLRS дальностью до 80 км к ним. Дальность ракет ATACMS – до 300 км.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

CNN в сентябре сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что этот шаг может привести к эскалации, так как данные ракеты могут быть использованы для обстрелов России.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Джо Байден, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, ракета, российские военные, ATACMS
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