"Философия "don't provoke Russia" не работает". Резников считает, что Украина найдет решение взамен ATACMS

Резников: Да, ATACMS – ракеты дальнего действия. Я думаю, что со временем эти дискуссии завершатся успешно для нас. Как они завершились по Patriot – когда-то это казалось невозможным Фото: ЕРА

Об этом он заявил в вышедшем 5 января интервью ICTV, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что предоставление Украине вооружения, "кардинально отличающегося" от уже поставленного, может привести к расколу в НАТО (об этом Байден заявил, когда отвечал на вопрос, возможны ли поставки ATACMS Украине).

"Философия "don't provoke Russia" не работает. Она не сработала в 2008 году, когда нас и Грузию не взяли в НАТО, и потом они [военные РФ] частично оккупировали Грузию, оккупировали Крым, частично оккупировали Донецкую, Луганскую области. То есть это не работает. Их надо сразу бить по мордасам, сразу наотмашь. И они это четко понимают. Они так воспитаны", – сказал Резников.

Глава Минобороны отметил, что постепенно происходит изменение позиции партнеров по вопросу предоставления Украине вооружений.

"Принимаются решения постепенно. Да, ATACMS – ракеты дальнего действия. Я думаю, что со временем эти дискуссии завершатся успешно для нас. Как они завершились по Patriot – когда-то это казалось невозможным. Как и ПРЗК Stinger, мне говорили во время моих визитов, [предоставить Украине] абсолютно невозможно. Сегодня это все возможно. Поэтому в моем понимании все невозможное возможно в будущем. Мы найдем другое решение дальнего поражения врага. В том числе с партнерами об этом говорим", – добавил Резников.

По его словам, союзников беспокоит, что Украина начнет наносить удары непосредственно по территории РФ, "чтобы якобы это не переросло в их открытый конфликт".

"Мало того, давайте не забывать, что все равно те, кто наблюдает со стороны, даже те, кто за нас, кто нас поддерживает, мечтают о столе переговоров. Потому что любая война закончится за столом переговоров. И понятно, им бы хотелось ускорить этот момент, чтобы меньше тратить ресурсы. Логика их понятна: они оставляют хоть мизерный, хоть полпроцента шанса, что, может, в этом случае россияне быстрее согласятся завершить эту войну, как бы хотелось нашим западным партнерам. Мы тоже хотим завершить войну. Но на поле боя – нашей победой", – резюмировал глава Минобороны.