Резников о предоставлении Украине истребителей, танков и ракет дальнего действия: Я думаю, партнеры готовы ко всему, но постепенно

Резников, реагируя на слова ведущей, рассказал, что зенитные ракетные комплексы Patriot, о предоставлении которых США объявили в конце декабря, будут доставлены в Украину "быстрее" чем через полгода.

Отвечая на вопрос, готовы ли партнеры к предоставлению Украине ракет дальнего действия, истребителей и танков, он сказал: "Я думаю, что они готовы ко всему, но постепенно".

"Я их не оправдываю, я объясняю. Выделение средств нам из своих бюджетов с точки зрения местной политики – ослабление их обороноспособности. Или снятие с запасов их вооруженных сил. И каждый раз политики, которые за нас должны убеждать общество, и политиков, которые не совсем за нас, что это нужно сделать в их интересах. Чем скорее Украина победит россиян на поле боя, тем меньше рисков, что россияне пойдут с войной на эти страны. Потому что соцопрос в прошлом году россияне делали, звучало, что россияне оптимистично воспринимали идею оккупации стран Балтии или оккупации Польши. И это было подавляющее большинство населения. Это полный идиотизм, но российские пропагандисты свободно разговаривают о восстановлении Белинской страны. Это реальная для них угроза. [...] Сегодня мы выполняем миссию НАТО – без потери их крови, с потерей нашей крови. Поэтому нужно тратить их оружие. И эта дискуссия идет в каждой стране", – продолжил министр.