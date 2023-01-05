Резников о предоставлении Украине истребителей, танков и ракет дальнего действия: Я думаю, партнеры готовы ко всему, но постепенно

Резников, реагируя на слова ведущей, рассказал, что зенитные ракетные комплексы Patriot, о предоставлении которых США объявили в конце декабря, будут доставлены в Украину "быстрее" чем через полгода.
Отвечая на вопрос, готовы ли партнеры к предоставлению Украине ракет дальнего действия, истребителей и танков, он сказал: "Я думаю, что они готовы ко всему, но постепенно".
"Я их не оправдываю, я объясняю. Выделение средств нам из своих бюджетов с точки зрения местной политики – ослабление их обороноспособности. Или снятие с запасов их вооруженных сил. И каждый раз политики, которые за нас должны убеждать общество, и политиков, которые не совсем за нас, что это нужно сделать в их интересах. Чем скорее Украина победит россиян на поле боя, тем меньше рисков, что россияне пойдут с войной на эти страны. Потому что соцопрос в прошлом году россияне делали, звучало, что россияне оптимистично воспринимали идею оккупации стран Балтии или оккупации Польши. И это было подавляющее большинство населения. Это полный идиотизм, но российские пропагандисты свободно разговаривают о восстановлении Белинской страны. Это реальная для них угроза. [...] Сегодня мы выполняем миссию НАТО – без потери их крови, с потерей нашей крови. Поэтому нужно тратить их оружие. И эта дискуссия идет в каждой стране", – продолжил министр.
Украинские власти неоднократно призывали союзников передать Украине более современные системы ПВО, чтобы закрыть небо от российских ракет и дронов. В течение 2022 года Германия, США, Франция, Норвегия и Испания поставили Украине ракетные комплексы Hawk, IRIS-T, Crotale, NASAMS и Aspide, а США объявили о предоставлении Украине ЗРК Patriot.
Эффективность украинской ПВО достигла 80%, сообщал в декабре министр обороны Украины Алексей Резников. По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинская ПВО стала сильнее, чем когда-либо, и в этом году станет еще сильнее. Он считает, что ПВО Украины может быть мощнейшей в Европе, "это будет гарантией безопасности не только для нашего государства, но и для всего континента".
Обсуждение вопроса поставок Украине западных танков ведется месяцами, однако пока о решении предоставить их стране не сообщалось. Германия, которая поставляет Украине ряд другого вооружения, отказывается давать танки Leopard, но, как говорит посол Украины в Берлине Алексей Макеев, "надежда есть".
Также Киев поднимает вопрос о передаче США танков Abrams, но этот разговор "по ряду причин непростой", отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в начале декабря.
В январе он рассказал, что власти Украины работают над решениями, необходимыми для поставок новых видов западного вооружения, после этого Франция объявила о предоставлении Украине колесных танков, США – о передаче БМП M2 Bradley, Германия – БМП Marder и ЗРК Patriot.