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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оружие – путь к миру", Столтенберг призвал поддерживать Украину, чтобы война завершилась на выгодных для нее условиях

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Столтенберг: Чего украинцы смогут добиться за столом, зависит от их силы на поле боя
Столтенберг: Чего украинцы смогут добиться за столом, зависит от их силы на поле боя
Фото: EPA

Чтобы украинцы получили выгодное для них разрешение развязанной Россией войны, нужно поддерживать Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 января в Осло во время выступления на конференции Норвежской конфедерации предпринимателей, текстовую версию выступления опубликовала пресс-служба НАТО.

Он отметил, что войны непредсказуемы и невозможно сказать, когда и как закончится война в Украине.

"Но мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Скорее всего, и эта. Чего украинцы смогут добиться за столом, зависит от их силы на поле боя. Поэтому если мы хотим мирного решения путем переговоров, при котором Украина выживает как независимая демократическая страна в Европе, самый быстрый способ добиться этого – поддержать Украину. Оружие – это, по сути, путь к миру", – сказал генсек НАТО.

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения президент РФ Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, переговоры, военная помощь, война России против Украины
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