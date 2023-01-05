"Оружие – путь к миру", Столтенберг призвал поддерживать Украину, чтобы война завершилась на выгодных для нее условиях

Столтенберг: Чего украинцы смогут добиться за столом, зависит от их силы на поле боя Фото: EPA

Он отметил, что войны непредсказуемы и невозможно сказать, когда и как закончится война в Украине.

"Но мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Скорее всего, и эта. Чего украинцы смогут добиться за столом, зависит от их силы на поле боя. Поэтому если мы хотим мирного решения путем переговоров, при котором Украина выживает как независимая демократическая страна в Европе, самый быстрый способ добиться этого – поддержать Украину. Оружие – это, по сути, путь к миру", – сказал генсек НАТО.