"Оружие – путь к миру", Столтенберг призвал поддерживать Украину, чтобы война завершилась на выгодных для нее условиях

Он отметил, что войны непредсказуемы и невозможно сказать, когда и как закончится война в Украине.
"Но мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Скорее всего, и эта. Чего украинцы смогут добиться за столом, зависит от их силы на поле боя. Поэтому если мы хотим мирного решения путем переговоров, при котором Украина выживает как независимая демократическая страна в Европе, самый быстрый способ добиться этого – поддержать Украину. Оружие – это, по сути, путь к миру", – сказал генсек НАТО.
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения президент РФ Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".
25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".