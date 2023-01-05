Ермак обсудил с советником Байдена ситуацию на фронте и поставки оборонной помощи Украине

Ермак "в рамках постоянного диалога" рассказал Салливану о ситуации на фронте и о возможных действиях российских оккупантов в ближайшие месяцы.
Согласно релизу, глава ОП и Салливан говорили об обеспечении оборонных потребностей Украины для "соответствующего реагирования на будущие вызовы". Также они обсуждали создание "воздушного щита" над Украиной и дальнейшую координацию в вопросе обеспечения энергетической безопасности страны, говорится в сообщении.
"Руководитель Офиса президента выразил благодарность американской стороне за понимание ситуации и готовность и дальше поддерживать наше государство в борьбе за независимость, свободу и демократические ценности", – добавили в ОП.
Соединенные Штаты 21 декабря официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд. Пакет включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Таким образом, общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена.
Новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к ней.