Ермак обсудил с советником Байдена ситуацию на фронте и поставки оборонной помощи Украине

Ермак "в рамках постоянного диалога" рассказал Салливану о ситуации на фронте и о возможных действиях российских оккупантов в ближайшие месяцы.

Согласно релизу, глава ОП и Салливан говорили об обеспечении оборонных потребностей Украины для "соответствующего реагирования на будущие вызовы". Также они обсуждали создание "воздушного щита" над Украиной и дальнейшую координацию в вопросе обеспечения энергетической безопасности страны, говорится в сообщении.

"Руководитель Офиса президента выразил благодарность американской стороне за понимание ситуации и готовность и дальше поддерживать наше государство в борьбе за независимость, свободу и демократические ценности", – добавили в ОП.