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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак обсудил с советником Байдена ситуацию на фронте и поставки оборонной помощи Украине

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Ермак рассказал Салливану о возможных действиях оккупантов в ближайшие месяцы
Ермак рассказал Салливану о возможных действиях оккупантов в ближайшие месяцы
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 5 января провел телефонный разговор с советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. Об этом проинформировал сайт ОП.

Ермак "в рамках постоянного диалога" рассказал Салливану о ситуации на фронте и о возможных действиях российских оккупантов в ближайшие месяцы.

Согласно релизу, глава ОП и Салливан говорили об обеспечении оборонных потребностей Украины для "соответствующего реагирования на будущие вызовы". Также они обсуждали создание "воздушного щита" над Украиной и дальнейшую координацию в вопросе обеспечения энергетической безопасности страны, говорится в сообщении.

"Руководитель Офиса президента выразил благодарность американской стороне за понимание ситуации и готовность и дальше поддерживать наше государство в борьбе за независимость, свободу и демократические ценности", – добавили в ОП.

Контекст:

Соединенные Штаты 21 декабря официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд. Пакет включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Таким образом, общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена.

Новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к ней.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военная помощь, война России против Украины, финансирование, Андрей Ермак, Джейк Салливан
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