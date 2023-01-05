Финляндия готовит 12-й пакет помощи Украине – министр обороны

Микко Савола 5 января принял присягу и будет возглавлять оборонное ведомство до марта. Весной на должность вернется Антти Кайкконен, который взял отпуск по уходу за ребенком.
В своей речи после принятия присяги Савола отметил, что решение по новому пакету помощи ожидается в ближайшие несколько недель.
Министр добавил, что подготовка страны к членству в НАТО является одним из приоритетов его короткого срока на посту в минобороны.
Финляндия является одной из стран, которые активно оказывают поддержку Украине с начала вторжения РФ.
13 сентября премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Европу поддержать Украину и повысить энергетическую независимость Европы. По ее словам, Украина доказала свою храбрость и выносливость и должна выиграть войну.
11-й пакет помощи от Финляндии был одобрен 20 декабря, а 27 декабря парламент Финляндии призвал правительство дать Украине танки Leopard 2.