Финляндия готовит 12-й пакет помощи Украине – министр обороны

Микко Савола 5 января принял присягу и будет возглавлять оборонное ведомство до марта. Весной на должность вернется Антти Кайкконен, который взял отпуск по уходу за ребенком.

В своей речи после принятия присяги Савола отметил, что решение по новому пакету помощи ожидается в ближайшие несколько недель.

Министр добавил, что подготовка страны к членству в НАТО является одним из приоритетов его короткого срока на посту в минобороны.