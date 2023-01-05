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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Финляндия готовит 12-й пакет помощи Украине – министр обороны

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Новый финский министр обороны пообещал продолжение помощи Украине
Новый финский министр обороны пообещал продолжение помощи Украине
Фото: Mikko Savola / Facebook

Новый министр обороны Финляндии Микко Савола сообщил, что его страна не изменит свою политику и продолжит поддерживать Украину. По его словам, сейчас готовится новый пакет помощи для Украины, пишет Yle 5 января.

Микко Савола 5 января принял присягу и будет возглавлять оборонное ведомство до марта. Весной на должность вернется Антти Кайкконен, который взял отпуск по уходу за ребенком.

В своей речи после принятия присяги Савола отметил, что решение по новому пакету помощи ожидается в ближайшие несколько недель.

Министр добавил, что подготовка страны к членству в НАТО является одним из приоритетов его короткого срока на посту в минобороны.

Контекст:

Финляндия является одной из стран, которые активно оказывают поддержку Украине с начала вторжения РФ.

13 сентября премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Европу поддержать Украину и повысить энергетическую независимость Европы. По ее словам, Украина доказала свою храбрость и выносливость и должна выиграть войну.

11-й пакет помощи от Финляндии был одобрен 20 декабря, а 27 декабря парламент Финляндии призвал правительство дать Украине танки Leopard 2.

Теги: Финляндия, военная помощь, помощь, российская агрессия, война России против Украины
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