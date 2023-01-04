Данилов: Если Шольц хочет, чтобы немцы воевали с россиянами под Берлином на немецких танках, пусть продолжает свои игры

Данилов прокомментировал продолжающуюся в Германии дискуссию о возможности таких поставок без риска вызвать реакцию России и стать стороной конфликта.

"Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно", – сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что остальные западные партнеры активизируют поддержку Украины в защите от российской агрессии, понимая глобальность конфликта.

"Вызовы для Европы – они огромные, и те страны, которые это понимают, – они нам помогают на 150%. Те страны, которые начинают потихоньку прозревать, что этим нужно заниматься, они тоже начали двигаться", – добавил Данилов.