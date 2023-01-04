Данилов: Если Шольц хочет, чтобы немцы воевали с россиянами под Берлином на немецких танках, пусть продолжает свои игры

Данилов прокомментировал продолжающуюся в Германии дискуссию о возможности таких поставок без риска вызвать реакцию России и стать стороной конфликта.
"Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно", – сказал секретарь СНБО.
Он отметил, что остальные западные партнеры активизируют поддержку Украины в защите от российской агрессии, понимая глобальность конфликта.
"Вызовы для Европы – они огромные, и те страны, которые это понимают, – они нам помогают на 150%. Те страны, которые начинают потихоньку прозревать, что этим нужно заниматься, они тоже начали двигаться", – добавил Данилов.
С 24 февраля 2022 года ФРГ передала ВСУ противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевых танков Leopard 2, о которых неоднократно просили в Киеве. Он отметил, что "такое решение еще не принято, обязательств нет", но украинская сторона "над этим работает".
Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман 27 декабря заявила, что считает большой ошибкой отказ Шольца поставить Украине танки. "Судя по всему, российский нарратив работает и мешает кое-кому в канцелярии дать Украине столь необходимые ей танки. Любой, кто фантазирует о том, что будет пересечена "красная линия" России, рассказывает историю агрессора, а не жертвы", – подчеркнула она.