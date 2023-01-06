"Bradley – не танк, но убийца танков". В Пентагоне заявили, что американские бронемашины и системы Patriot обеспечат Украине преимущество на поле боя

Райдер отметил, что M2 Bradley – это не танк, но "убийца танков". По его словам, эта бронетехника будет транспортировать механизированную пехоту в бой для поддержки как наступательных, так и оборонных операций ВСУ, обеспечивая надлежащий уровень огневой мощи и брони для Украины, которая "продолжает защищать и отвоевывать свои земли".
Представитель Пентагона пообещал, что уже в пятницу, 6 января, будет обнародовано больше информации от министерства обороны США относительно следующего пакета помощи, обучения и сроков, в течение которых украинцы смогут овладеть полученной новой техникой.
Райдер подчеркнул, что в начале полномасштабного вторжения, когда "Россия была на пороге Киева", ситуация кардинально отличалась и реализовать тогда долгосрочную поддержку Украины и логистику было гораздо сложнее. На текущем этапе войны, добавил он, появилась возможность предоставить Украине ЗРК Patriot и БМП Bradley и обеспечить украинским военнослужащим надлежащее обучение.
Пентагон продолжает тесно сотрудничать с Украиной, "исходя из ситуации и неотложных потребностей", указал он. По словам Райдера, США будут продолжать поддерживать украинцев в борьбе, пока россияне не покинут Украину, поскольку "Россия выглядит достаточно успешной в экспорте насилия, но не в экспорте правды".
США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в день приезда президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года.
В Пентагоне сообщали, что тренировки начнутся "очень скоро", обучение, по оценке оборонного ведомства США, займет несколько месяцев. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что украинские военные быстро освоят системы Patriot.
По данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, правительство США разработало программу для ЗРК, чтобы завершить обучение украинских военных быстрее, чем обычно, и "без какого-либо ущерба для качества использования этого оружия на поле боя".
4 января Кулеба заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot будут развернуты в Украине в кратчайшие сроки.
После решения США передать Украине ЗРК Patriot Германия решила пересмотреть свой отказ от поставок Киеву этих систем ПВО, заявили в МИД ФРГ 22 декабря 2022 года.
5 января президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По его итогам стало известно, что США передадут Украине БМП M2 Bradley, а Германия – БМП Marder.