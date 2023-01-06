"Bradley – не танк, но убийца танков". В Пентагоне заявили, что американские бронемашины и системы Patriot обеспечат Украине преимущество на поле боя

Райдер отметил, что M2 Bradley – это не танк, но "убийца танков". По его словам, эта бронетехника будет транспортировать механизированную пехоту в бой для поддержки как наступательных, так и оборонных операций ВСУ, обеспечивая надлежащий уровень огневой мощи и брони для Украины, которая "продолжает защищать и отвоевывать свои земли".

Представитель Пентагона пообещал, что уже в пятницу, 6 января, будет обнародовано больше информации от министерства обороны США относительно следующего пакета помощи, обучения и сроков, в течение которых украинцы смогут овладеть полученной новой техникой.

Райдер подчеркнул, что в начале полномасштабного вторжения, когда "Россия была на пороге Киева", ситуация кардинально отличалась и реализовать тогда долгосрочную поддержку Украины и логистику было гораздо сложнее. На текущем этапе войны, добавил он, появилась возможность предоставить Украине ЗРК Patriot и БМП Bradley и обеспечить украинским военнослужащим надлежащее обучение.

Пентагон продолжает тесно сотрудничать с Украиной, "исходя из ситуации и неотложных потребностей", указал он. По словам Райдера, США будут продолжать поддерживать украинцев в борьбе, пока россияне не покинут Украину, поскольку "Россия выглядит достаточно успешной в экспорте насилия, но не в экспорте правды".