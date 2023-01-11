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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания подтвердила информацию о намерении предоставить танки Украине

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Украина может получить от Великобритании танки Challenger 2
Украина может получить от Великобритании танки Challenger 2
Фото: EPA

Правительство Великобритании планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Об этом сообщил представитель офиса премьер-министра страны, пишет The Financial Times 11 января.

Представитель Даунинг-стрит заявил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса в ближайшие недели активно работать с партнерами, чтобы быстрее и дальше продвинуться в поддержке Украины, "включая предоставление танков". Спикер офиса не уточнил, о каких танках идет речь. Газета пишет, что могут быть предоставлены основные боевые танки сухопутных сил Великобритании Challenger 2. 

О том, что Соединенное Королевство может предоставить Украине танки писала британская газета The Guardian, а также издание Financial Times. Однако официального подтверждения этой информации до этого момента не было.

Подтверждение с Даунинг-стрит появилось спустя несколько часов после того, как о поставках Украине немецких танков Leopard в рамках международной коалиции объявил президент Польши Анджей Дуда. Он также сказал, что в пакет помощи могут войти и другие танки. В СМИ, наряду с возможными поставками Leopard и Challenger, обсуждалось предоставление американских Abrams, однако официальные лица США этого пока не подтверждали.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.

Украина просит союзников о предоставлении тяжелой бронетехники с начала российского вторжения. В начале 2023 года США, Германия и Франция объявили о будущих поставках тяжелых бронетранспортеров Bradley, Marder, Bastion и AMX-10 RC, однако о возможных поставках танков высказывались скептически.

Теги: Великобритания, танки, военная техника, военная помощь, война России против Украины
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