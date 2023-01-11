Великобритания подтвердила информацию о намерении предоставить танки Украине

Представитель Даунинг-стрит заявил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса в ближайшие недели активно работать с партнерами, чтобы быстрее и дальше продвинуться в поддержке Украины, "включая предоставление танков". Спикер офиса не уточнил, о каких танках идет речь. Газета пишет, что могут быть предоставлены основные боевые танки сухопутных сил Великобритании Challenger 2.

О том, что Соединенное Королевство может предоставить Украине танки писала британская газета The Guardian, а также издание Financial Times. Однако официального подтверждения этой информации до этого момента не было.

Подтверждение с Даунинг-стрит появилось спустя несколько часов после того, как о поставках Украине немецких танков Leopard в рамках международной коалиции объявил президент Польши Анджей Дуда. Он также сказал, что в пакет помощи могут войти и другие танки. В СМИ, наряду с возможными поставками Leopard и Challenger, обсуждалось предоставление американских Abrams, однако официальные лица США этого пока не подтверждали.