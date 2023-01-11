Финляндия присоединится к коллективному решению дать Украине танки Leopard, если оно будет

Финляндия ждет решения по поставкам танков от Германии и других крупных стран Фото: ЕРА

По его данным, финская армия использует танки такого типа, но официальный Хельсинки еще не принимал никаких решений. Однако, если появится группа из нескольких стран, поддерживающая передачу боевых машин, Финляндия рассмотрит возможность участия, говорится в статье.

"Политическое руководство Финляндии ждет решений от Германии и других крупных стран. Финляндия не собирается первой принимать решение о таких поставках", – сказал источник.

Издание напоминает, что канцлер Германии Олаф Шольц накануне заявил о том, что Германия "не работает в одиночку", но готова присоединиться к коллективному решению стран проукраинской коалиции передать боевые танки.

Авторы статьи отмечают, что финны смогут передать Киеву "небольшое" количество танков, потому что они нужны им для собственной обороны. Министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил в интервью Yle 8 января, что наиболее целесообразной будет поставка из стран, у которых есть большой запас танков Leopard и возможность их ремонтировать.