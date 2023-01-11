Финляндия присоединится к коллективному решению дать Украине танки Leopard, если оно будет

По его данным, финская армия использует танки такого типа, но официальный Хельсинки еще не принимал никаких решений. Однако, если появится группа из нескольких стран, поддерживающая передачу боевых машин, Финляндия рассмотрит возможность участия, говорится в статье.
"Политическое руководство Финляндии ждет решений от Германии и других крупных стран. Финляндия не собирается первой принимать решение о таких поставках", – сказал источник.
Издание напоминает, что канцлер Германии Олаф Шольц накануне заявил о том, что Германия "не работает в одиночку", но готова присоединиться к коллективному решению стран проукраинской коалиции передать боевые танки.
Авторы статьи отмечают, что финны смогут передать Киеву "небольшое" количество танков, потому что они нужны им для собственной обороны. Министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил в интервью Yle 8 января, что наиболее целесообразной будет поставка из стран, у которых есть большой запас танков Leopard и возможность их ремонтировать.
Leopard 2 – немецкий основной танк. Украина неоднократно обращалась к Германии с просьбой передать танки, но получала отказ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 января заявил, что не отрицает возможности поставок Украине тяжелых танков. Отвечая на вопрос о вероятности получения Киевом среди прочего вооружения немецких танков Leopard или американских Abrams, он заявил: "Не исключаю. Но и обещать ничего не буду".
Не исключил поставки Украине танков Leopard и министр экономики Германии Роберт Хабек. В интервью Tagesschau, опубликованном 8 января, он заявил, что ФРГ на данный момент "согласовывает свои действия с другими странами" по этому вопросу.
Польские власти также ведут консультации о передаче Украине "символического количества" танков Leopard. Об этом госсекретарь – глава бюро международной политики при канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил 9 января в интервью Radio Zet. По его словам, Варшава могла бы участвовать в "коалиции нескольких стран" в вопросе поставки Киеву немецких танков этого типа. Он подчеркнул, что речь идет о передаче не всех и не большей части имеющихся в стране Leopard, а о "какой-то символической поддержке".