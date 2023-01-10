Германия даст Украине тяжелые танки, если одновременно это сделают "друзья и союзники" – Шольц

По его словам, он по-прежнему убежден в необходимости "координировать передачу оружия в Украину с союзниками". Выступая на съезде Социал-демократической партии (СДПГ), немецкий политик сказал, что "Германия не пойдет в одиночку".
Шольц подчеркнул, что ФРГ "всегда будет оставаться единой со своими друзьями и союзниками… Все остальное было бы безответственно в такой опасной ситуации". Агентство отмечает, что канцлер всегда подчеркивал важность "недопущения эскалации конфликта в Украине или предоставления России повода считать ее стороной войны".
Накануне министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что считает возможной поставку Украине танков Leopard. ФРГ согласовывает свои действия с другими странами, и решения в дальнейшем будут приниматься "в рамках этого коридора", сказал он в интервью немецкому каналу Tagesschau, опубликованном 8 января. Он отметил "большой импульс" в решениях Германии о передаче украинской армии большого спектра оружия, в том числе боевых машин Marder.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard.
Leopard 2 – немецкий основной танк. Украина неоднократно обращалась к Германии с просьбой передать танки, но получала отказ. По данным "Немецкой волны", на вооружении бундесвера находится около 300 Leopard 2 последней модификации A7, но не все на ходу.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевых танков Leopard 2, о которых неоднократно просили в Киеве. Он отметил, что "такое решение еще не принято, обязательств нет", но украинская сторона "над этим работает". При этом Украина "не понимает линии аргументации" ФРГ, добавил министр.
Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман 27 декабря заявила, что считает большой ошибкой отказ Шольца поставить Украине танки. "Судя по всему, российский нарратив работает и мешает кое-кому в канцелярии дать Украине столь необходимые ей танки. Любой, кто фантазирует о том, что будет пересечена "красная линия" России, рассказывает историю агрессора, а не жертвы", – подчеркнула она.