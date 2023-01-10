Германия даст Украине тяжелые танки, если одновременно это сделают "друзья и союзники" – Шольц

По его словам, он по-прежнему убежден в необходимости "координировать передачу оружия в Украину с союзниками". Выступая на съезде Социал-демократической партии (СДПГ), немецкий политик сказал, что "Германия не пойдет в одиночку".

Шольц подчеркнул, что ФРГ "всегда будет оставаться единой со своими друзьями и союзниками… Все остальное было бы безответственно в такой опасной ситуации". Агентство отмечает, что канцлер всегда подчеркивал важность "недопущения эскалации конфликта в Украине или предоставления России повода считать ее стороной войны".

Накануне министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что считает возможной поставку Украине танков Leopard. ФРГ согласовывает свои действия с другими странами, и решения в дальнейшем будут приниматься "в рамках этого коридора", сказал он в интервью немецкому каналу Tagesschau, опубликованном 8 января. Он отметил "большой импульс" в решениях Германии о передаче украинской армии большого спектра оружия, в том числе боевых машин Marder.