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Столтенберг о поставках Украине Leopard и Abrams: Не исключаю. Но и обещать не буду

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Генсек НАТО прокомментировал ситуацию с помощью танками для ВСУ
Генсек НАТО прокомментировал ситуацию с помощью танками для ВСУ
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не отрицает возможности поставок Украине тяжелых танков. Он заявил об этом в интервью Svenska Dagbladet, опубликованном 9 января.

Отвечая на вопрос о вероятности получения Киевом среди прочего вооружения немецких танков Leopard или американских Abrams, он заявил: "Не исключаю. Но и обещать ничего не буду".

Генсек отметил, что выступает за увеличение целевого уровня расходов на оборону в странах Альянса, который сейчас равен 2% ВВП.  

"Одно из предложений, которое многие считают разумным, заключается в том, что 2% должны быть не целью, а минимумом. Я понимаю, что правительствам может быть трудно найти деньги на это, но, к сожалению, мы живем в опасном мире и мы должны поддерживать мир. Это стоит денег",  – сказал Столтенберг.

Не исключил поставки Украине  танков Leopard и иинистр экономики Германии Роберт Хабек. В интервью немецкому каналу Tagesschau, опубликованном 8 января, он заявил, что ФРГ на данный момент "согласовывает свои действия с другими странами" по этому вопросу.

Польские власти также ведут консультации о передаче Украине "символического количества" танков Leopard. Об этом госсекретарь – глава бюро международной политики при канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил 9 января в интервью Radio Zet.

По его словам, Варшава могла бы участвовать в "коалиции нескольких стран" в вопросе поставки Киеву немецких танков этого типа. Он подчеркнул, что речь идет о передаче не всех и не большей части имеющихся в стране Leopard, а о "какой-то символической поддержке". 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Страны НАТО каждая по отдельности предоставляет Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь.

По состоянию на конец ноября союзники и партнеры НАТО, по информации государственного секретаря США Энтони Блинкена, передали Украине военной помощи на $40 млрд

Теги: НАТО, танки, Йенс Столтенберг, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Leopard
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