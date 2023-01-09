Столтенберг о поставках Украине Leopard и Abrams: Не исключаю. Но и обещать не буду

Отвечая на вопрос о вероятности получения Киевом среди прочего вооружения немецких танков Leopard или американских Abrams, он заявил: "Не исключаю. Но и обещать ничего не буду".

Генсек отметил, что выступает за увеличение целевого уровня расходов на оборону в странах Альянса, который сейчас равен 2% ВВП.

"Одно из предложений, которое многие считают разумным, заключается в том, что 2% должны быть не целью, а минимумом. Я понимаю, что правительствам может быть трудно найти деньги на это, но, к сожалению, мы живем в опасном мире и мы должны поддерживать мир. Это стоит денег", – сказал Столтенберг.

Не исключил поставки Украине танков Leopard и иинистр экономики Германии Роберт Хабек. В интервью немецкому каналу Tagesschau, опубликованном 8 января, он заявил, что ФРГ на данный момент "согласовывает свои действия с другими странами" по этому вопросу.

Польские власти также ведут консультации о передаче Украине "символического количества" танков Leopard. Об этом госсекретарь – глава бюро международной политики при канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил 9 января в интервью Radio Zet.

По его словам, Варшава могла бы участвовать в "коалиции нескольких стран" в вопросе поставки Киеву немецких танков этого типа. Он подчеркнул, что речь идет о передаче не всех и не большей части имеющихся в стране Leopard, а о "какой-то символической поддержке".