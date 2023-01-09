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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чехия отправит Украине танки, премьер оставил послание для военных на одном из них

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Фиала оставил на танке послание для украинских военных
Фиала оставил на танке послание для украинских военных
Фото: Petr Fiala / Twitter

Правительство Чехии готовится передать Украине новую партию танков. Один из них подписал премьер-министр страны Петр Фиала во время визита в армейский арсенал Excalibur. Он написал об этом в Twitter 9 января.

"На танке Т-72, который отправится в Украину, я написал короткое послание храбрым украинским защитникам. Я верю, что украинцы одержат победу в борьбе с российским агрессором", – написал он.

Фиала добавил, что Украине будет предоставлена эвакуационная машина TREVA 30.

Оружейный завод Excalibur Army является одним из ключевых чешских производителей наземной военной техники, отметил Фиала. В основном занимается модернизацией наземной техники, в том числе танков Т-72, самоходных гаубиц DANA, реактивных установок РМ-70.

"Это оружие, которое дислоцировано в Украине. Наиболее значимый контракт, над которым работает Excalibur Army в этой сфере, — поставка в Украину модернизированных танков Т-72, которую совместно финансируют США и Нидерланды. Это сотрудничество имеет явные преимущества для всех участников: НАТО укрепляет смелых защитников Украины, от успеха которых зависит глобальная безопасность, а Чешская Республика укрепляет возможности своей оборонной промышленности", – написал чешский премьер.

Контекст:

Чехия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. 27 августа она согласилась вместе с Польшей патрулировать небо Словакии. Это позволило последней передать Украине 11 словацких истребителей МиГ-29.

По данным минобороны Чехии на начало октября, экспорт вооружений из Чехии в Украину в 2022 году достиг 47 млрд чешских крон (около $1,9 млрд). Кроме того, чешские компании ремонтируют украинскую военную технику.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял в июне, что послевоенное восстановление Украины будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете Европейского союза.

Теги: Чехия, танки, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Петр Фиала
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