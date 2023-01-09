Чехия отправит Украине танки, премьер оставил послание для военных на одном из них

"На танке Т-72, который отправится в Украину, я написал короткое послание храбрым украинским защитникам. Я верю, что украинцы одержат победу в борьбе с российским агрессором", – написал он.

Na tank T-72, který poputuje na Ukrajinu, jsem napsal state * ným ukrajinským obránc * m krátký vzkaz.



V * ím, * e Ukrajinci zvít * zí v jejich boji s ruským agresorem. pic.twitter.com/XtM4NdaMDX — Petr Fiala (@P_Fiala) January 9, 2023

Фиала добавил, что Украине будет предоставлена эвакуационная машина TREVA 30.

P * i návšt * v * zbrojovky Excalibur Army jsem m * l také mo * nost pok * tít nové vyproš * ovací vozidlo TREVA 30, které by v budoucnu mohlo pomáhat také na Ukrajin * . pic.twitter.com/CXo7bmY0fl — Petr Fiala (@P_Fiala) January 9, 2023

Оружейный завод Excalibur Army является одним из ключевых чешских производителей наземной военной техники, отметил Фиала. В основном занимается модернизацией наземной техники, в том числе танков Т-72, самоходных гаубиц DANA, реактивных установок РМ-70.

"Это оружие, которое дислоцировано в Украине. Наиболее значимый контракт, над которым работает Excalibur Army в этой сфере, — поставка в Украину модернизированных танков Т-72, которую совместно финансируют США и Нидерланды. Это сотрудничество имеет явные преимущества для всех участников: НАТО укрепляет смелых защитников Украины, от успеха которых зависит глобальная безопасность, а Чешская Республика укрепляет возможности своей оборонной промышленности", – написал чешский премьер.