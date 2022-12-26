Президент Чехии: Россию заставят покинуть территорию Украины

В своей речи Земан назвал вторжение России в Украину самым значимым событием уходящего года. Он упомянул, что всегда был сторонником правильных экономических отношений с Россией, в основном за счет поставок относительно дешевого энергетического сырья. Однако, по его словам, в некоторых ситуациях экономические интересы должны уступить место интересам безопасности.
"Эта агрессия угрожает глобальной безопасности, а значит, и безопасности Чешской Республики. Поэтому я полностью поддерживаю помощь Чехии борющейся Украине и считаю, что рано или поздно давление свободных стран вынудит Россию покинуть территорию Украины", – сказал президент Чехии.
Чехия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. 27 августа она согласилась вместе с Польшей патрулировать небо Словакии. Это позволило последней передать Украине 11 словацких истребителей МиГ-29.
По данным минобороны Чехии на начало октября, экспорт вооружений из Чехии в Украину в 2022 году достиг 47 млрд чешских крон (около $1,9 млрд). Кроме того, чешские компании ремонтируют украинскую военную технику.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял в июне, что послевоенное восстановление Украины будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете Европейского союза.
В 2023 году в Чехии состоятся выборы нового президента. Земан возглавлял страну в течение двух президентских сроков с 8 марта 2013 года.