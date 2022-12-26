Президент Чехии: Россию заставят покинуть территорию Украины

В своей речи Земан назвал вторжение России в Украину самым значимым событием уходящего года. Он упомянул, что всегда был сторонником правильных экономических отношений с Россией, в основном за счет поставок относительно дешевого энергетического сырья. Однако, по его словам, в некоторых ситуациях экономические интересы должны уступить место интересам безопасности.

"Эта агрессия угрожает глобальной безопасности, а значит, и безопасности Чешской Республики. Поэтому я полностью поддерживаю помощь Чехии борющейся Украине и считаю, что рано или поздно давление свободных стран вынудит Россию покинуть территорию Украины", – сказал президент Чехии.



