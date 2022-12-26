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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Чехии: Россию заставят покинуть территорию Украины

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Земан уверен, что развязанная Путиным война угрожает всему миру
Земан уверен, что развязанная Путиным война угрожает всему миру
Фото: Miloš Zeman - prezident České republiky / Facebook

Президент Чехии Милош Земан в своем последнем рождественском послании рассказал, чем, по его мнению, закончится война в Украине. Текст речи опубликован на странице Земана в Facebook 26 декабря.

В своей речи Земан назвал вторжение России в Украину самым значимым событием уходящего года. Он упомянул, что всегда был сторонником правильных экономических отношений с Россией, в основном за счет поставок относительно дешевого энергетического сырья. Однако, по его словам, в некоторых ситуациях экономические интересы должны уступить место интересам безопасности.

"Эта агрессия угрожает глобальной безопасности, а значит, и безопасности Чешской Республики. Поэтому я полностью поддерживаю помощь Чехии борющейся Украине и считаю, что рано или поздно давление свободных стран вынудит Россию покинуть территорию Украины", – сказал президент Чехии.

https://www.facebook.com/prezidentcr/posts/pfbid0337w2oVPtSypyjXp8jjsJ4UVR7mug7guodPQTuKHbmC7Dm4UhmhBAWChbP45B53LWl


Контекст:

Чехия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. 27 августа она согласилась вместе с Польшей патрулировать небо Словакии. Это позволило последней передать Украине 11 словацких истребителей МиГ-29.

По данным минобороны Чехии на начало октября, экспорт вооружений из Чехии в Украину в 2022 году достиг 47 млрд чешских крон (около $1,9 млрд). Кроме того, чешские компании ремонтируют украинскую военную технику.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял в июне, что послевоенное восстановление Украины будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете Европейского союза.

В 2023 году в Чехии состоятся выборы нового президента. Земан возглавлял страну в течение двух президентских сроков с 8 марта 2013 года.

Теги: Чехия, Милош Земан, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
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