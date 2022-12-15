Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинцев, Зеленский поблагодарил

Об этом свидетельствует стенограмма заседания, опубликованная на сайте Сената.

Согласно стенограмме, за постановление проголосовал 51 из 55 присутствующих сенаторов, против не голосовал никто.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter приветствовал это решение.

"Благодарен чешским друзьям за утверждение правды и восстановление исторической справедливости. Наказание за все прошедшие и современные преступления России неизбежно", – подчеркнул он.

Вітаю рішення Сенату Чехії @SenatCZ про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, а также Ватикан.

В ноябре 2022 года процесс признания Голодомора геноцидом активизировался, в частности, такие решения приняли парламенты Молдовы, Ирландии и немецкий Бундестаг. Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против украинского народа и против человечности.

Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.