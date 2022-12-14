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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский призвал Европарламент принять резолюцию о создании спецтрибунала по агрессии РФ

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Зеленский: Уничтоженные Россией города и села, разрушенные судьбы должны быть отражены и в приговорах организовавшим и начавшим эту агрессию
Зеленский: Уничтоженные Россией города и села, разрушенные судьбы должны быть отражены и в приговорах организовавшим и начавшим эту агрессию
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский парламент принять отдельную резолюцию о поддержке создания специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Он заявил об этом, выступая в Европарламенте по видеосвязи на церемонии вручения премии имени Андрея Сахарова, видео опубликовано в Facebook президента.

Президент обратил внимание Европарламента на то, как наступает российская армия: "выжигают все перед собой артиллерией и ракетами, бомбами и дронами, минами, боеприпасами, которые не взрываются и остаются в земле; разрушают города и села и всю жизненно важную инфраструктуру". Он напомнил о судьбе Мариуполя, Волновахи, Бахмута Донецкой области.

Зеленский подчеркнул, что необходимо создать "новую действенную архитектуру безопасности для глобальной свободы и международного правопорядка" и действовать надо, не дожидаясь окончания этой войны, чтобы привлечь к ответственности всех, кто ее развязал, и не допустить повторения агрессии.

"Трибунал по преступлению агрессии России против Украины должен заработать. Европарламент уже поддержал эту идею. Нужно как можно быстрее претворить ее в реальность. В частности, через принятие отдельной резолюции Европарламента в поддержку создания трибунала, через вашу поддержку и поддержку вашими странами соответствующей резолюции Генассамблеи ООН. Уничтоженные Россией города и села, разрушенные судьбы, разбитые и расстрелянные жизни должны быть отражены в приговорах не только тем, кто непосредственно все это совершил, но и в приговорах организовавшим и начавшим эту агрессию", – сказал президент.

Он также призвал Европарламент на рассмотрении 15 декабря поддержать признание Голодомора геноцидом украинского народа.

"Я призываю вас поддержать такое признание максимальным большинством голосов для установления справедливости. Европа должна дать максимально сильный сигнал, что в истории трагедий на нашем континенте, в истории преступлений против человечества и человечности, совершаемых на нашей с вами земле, не останется ни одного пробела", – сказал Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/890251379010588/

Премия вручена в этом году "храброму украинскому народу, который представляет президент Украины, избранные лидеры и гражданское общество".

Председатель Европарламента Роберта Метсола вручила премию в зале семерым представителям Украины.

Контекст:

По данным Офиса президента Украины на сентябрь, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины, он дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

О начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября в МИД Франции. Российский МИД "возмутился" из-за заявления МИД Франции.

Теги: Европарламент, геноцид, Голодомор, Европейский союз, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, Генеральная Ассамблея ООН, Евросоюз
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