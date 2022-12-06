Депутаты Европарламента призывают страны ЕС признать Голодомор геноцидом украинского народа

"Мы определяем Голодомор 1932–1933 годов в Украине как геноцид украинского народа, который был направлен на разрушение социальных основ украинской нации, ее древних традиций, духовной культуры и национального самосознания. Мы призываем государства – члены ЕС поддержать это признание и историческую и правовую оценку Голодомора и преступлений советской власти", – говорится в заявлении.
Также европарламентарии призывают международное сообщество предоставить необходимое вооружение для защиты территориальной целостности Украины.
"Что еще более важно: мы настоятельно призываем ЕС и все международное сообщество сделать шаг вперед, активизировать усилия и обеспечить Украину необходимой финансовой, гуманитарной и военной помощью, в частности необходимым вооружением для сохранения суверенитета Украины и защиты ее территориальной целостности", – говорится в тексте заявления.
Автором инициативы выступил депутат Европейского парламента от Литвы, представитель группы Renew Europe Пятрас Ауштрявичюс.
Свои подписи под заявлением поставили: евродепутат от Германии Михаель Галлер (EPP), евродепутат от Польши Влодзимеж Цимошевич (S&D), евродепутат от Польши Анна Фотыга (ECR), евродепутат от Франции Натали Луазо (Renew Europe), евродепутат от Швеции Шарль Веймер (ECR), евродепутат от Эстонии Урмас Паэтт (Renew Europe), евродепутат от Латвии Иварс Иябс (Renew Europe), евродепутат от Эстонии Свен Миксер (S&D), евродепутат от Франции Рафаэль Глюксманн (S&D), евродепутат от Литвы, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс (EPP), евродепутат от Германии Михаэль Блосс (Greens/EFA), евродепутат от Венгрии Аттила ара Ковач (S&D) и многие другие.
Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.
В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.
Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, а также Ватикан. 30 ноября 2022 года Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа.
Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.