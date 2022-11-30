Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа

Резолюцию под названием "Голодомор в Украине: упоминение – память – предупреждение" внесли коалиционные фракции Социал-демократическая партия Германии, "Союз 90/Зеленые" и Свободная демоератическая партия, а также ХДС/ХСС.

Резолюция была принята большинством голосов. "Укринформ" отмечает, что подсчета не было, документ приняли путем поднятия рук.

"Миллионы людей в Украине стали жертвами этого целенаправленного и массового истребления людей голодом. Массовая смерть от голода не была результатом неурожая, а была ответственностью политического руководства Советского Союза при Иосифе Сталине. Таким образом, Голодомор представляет собой преступление против человечности", – говорится в документе.

Авторы резолюции отметили, что с одной стороны голод "был прямым следствием политики насильственной коллективизации крестьян", а с другой – "целью массовых убийств голодом было политическое подавление украинского национального самосознания". Депутаты отметили, что от голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только хлебопроизводящие районы.

"С сегодняшней точки зрения напрашивается историко-политическая классификация как геноцид. Немецкий Бундестаг разделяет такую классификацию", – говорится в резолюции.

В Бундестаге также заявили, что Голодомор приходится на период самых массовых преступлений против человечности на европейском континенте, жестокость которых была невообразимой до тех пор, включая Холокост.

"Голодомор систематически отрицался и табуировался в Советском Союзе, а упоминание о нем было наказуемым деянием. Замалчивание информации о голоде началось во время его проведения. Книги о смерти были уничтожены, критически настроенные чиновники удалены, регионы оцеплены, а журналистам запретили ездить в пострадавшие регионы. Во многих европейских странах определенно были дипломатические сообщения и отдельные сообщения прессы о повсеместном голоде в Советском Союзе. Однако они закрыли на это глаза, тем более, что им выгодно ввозить дешевое зерно из Советского Союза", – заявили депутаты.

Бундестаг заявил, что чтит память жертв Голодомора.

"Более чем когда-либо в эти дни незаконной агрессивной войны России против Украины, которая в то же время представляет собой посягательство на наш европейский порядок мира и ценности, мы выступаем за то, чтобы не было больше места великодержавным устремлениям и угнетению в Европе", – говорится в резолюции.

Парламент призвал немецкое федеральное правительство продолжать политически поддерживать память жертв Голодомора и его международную известность, например, посредством различных образовательных предложений; продолжать решительно противодействовать любым попыткам "запускать однобокие российские исторические нарративы"; во всех случаях "продвигать саморефлексивный и осознанный взгляд на наше восточное соседство и его пеструю и сложную историю, чтобы воспринимать исторический опыт и освещать белые пятна в немецком взгляде на нашу общую европейскую историю".

Также Бундестаг призвал правительство продолжать оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине "как жертве агрессивной войны России, которая нарушает международное право, и империалистической политики Владимира Путина".