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Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа

Вследствие Голодомора в Украине погибли миллионы людей
Вследствие Голодомора в Украине погибли миллионы людей
Фото: EPA

Немецкий Бундестаг поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщила пресс-служба Бундестага 30 ноября.

Резолюцию под названием "Голодомор в Украине: упоминение – память – предупреждение" внесли коалиционные фракции Социал-демократическая партия Германии, "Союз 90/Зеленые" и Свободная демоератическая партия, а также ХДС/ХСС.

Резолюция была принята большинством голосов. "Укринформ" отмечает, что подсчета не было, документ приняли путем поднятия рук.

"Миллионы людей в Украине стали жертвами этого целенаправленного и массового истребления людей голодом. Массовая смерть от голода не была результатом неурожая, а была ответственностью политического руководства Советского Союза при Иосифе Сталине. Таким образом, Голодомор представляет собой преступление против человечности", – говорится в документе.

Авторы резолюции отметили, что с одной стороны голод "был прямым следствием политики насильственной коллективизации крестьян", а с другой – "целью массовых убийств голодом было политическое подавление украинского национального самосознания". Депутаты отметили, что от голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только хлебопроизводящие районы.

"С сегодняшней точки зрения напрашивается историко-политическая классификация как геноцид. Немецкий Бундестаг разделяет такую классификацию", – говорится в резолюции.

В Бундестаге также заявили, что Голодомор приходится на период самых массовых преступлений против человечности на европейском континенте, жестокость которых была невообразимой до тех пор, включая Холокост.

"Голодомор систематически отрицался и табуировался в Советском Союзе, а упоминание о нем было наказуемым деянием. Замалчивание информации о голоде началось во время его проведения. Книги о смерти были уничтожены, критически настроенные чиновники удалены, регионы оцеплены, а журналистам запретили ездить в пострадавшие регионы. Во многих европейских странах определенно были дипломатические сообщения и отдельные сообщения прессы о повсеместном голоде в Советском Союзе. Однако они закрыли на это глаза, тем более, что им выгодно ввозить дешевое зерно из Советского Союза", – заявили депутаты.

Бундестаг заявил, что чтит память жертв Голодомора.

"Более чем когда-либо в эти дни незаконной агрессивной войны России против Украины, которая в то же время представляет собой посягательство на наш европейский порядок мира и ценности, мы выступаем за то, чтобы не было больше места великодержавным устремлениям и угнетению в Европе", – говорится в резолюции.

Парламент призвал немецкое федеральное правительство продолжать политически поддерживать память жертв Голодомора и его международную известность, например, посредством различных образовательных предложений; продолжать решительно противодействовать любым попыткам "запускать однобокие российские исторические нарративы"; во всех случаях "продвигать саморефлексивный и осознанный взгляд на наше восточное соседство и его пеструю и сложную историю, чтобы воспринимать исторический опыт и освещать белые пятна в немецком взгляде на нашу общую европейскую историю".

Также Бундестаг призвал правительство продолжать оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине "как жертве агрессивной войны России, которая нарушает международное право, и империалистической политики Владимира Путина".

Контекст:

В 2019 году на сайте Бундестага зарегистрировали петицию с требованием признать Голодомор 1932–1933 годов в Украине геноцидом. Она набрала необходимое для рассмотрения количество подписей. Как сообщала "Німецька хвиля" в декабре 2021 года, решение по этому вопросу пока принято не было.

16 декабря 2021 года Верховная Рада приняла обращение с призывом к властям Германии признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Проект резолюции о признании Голодомора геноцидом зарегистрирован в Бундестаге, немецкие депутаты будут голосовать по этому поводу на следующей неделе. Фракции СДПГ, "Зеленых", СвДП и ХДС/ХСС подготовили заявление о том, что следует принять резолюцию, сообщило Frankfurter Allgemeine Zeitung 25 ноября. 

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2021 года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, а также Ватикан.

Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, Украина, Иосиф Сталин, СССР, геноцид, репрессии, Голодомор, Бундестаг
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