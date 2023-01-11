Сенатор-республиканец Грэм призвал Байдена поставить Украине американские танки

"Крайне важно, чтобы администрация Байдена поставила Украине современные тяжелые танки из США, что побудит других западных союзников также отправить свои", – написал сенатор.
It is imperative that the Biden Administration supply Ukraine with modern heavy tanks from the United States, which will encourage other Western allies to send theirs too. https://t.co/IYLyKwwHs8— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 10, 2023
Он отметил, что с западной тяжелой бронетехникой Украина сможет выбить российских оккупантов со своей земли.
"Без них [танков от западных союзников] эта война будет продолжаться, принося страдания Украине и миру. Целью в 2023 году должно стать обеспечение Украины военными средствами, необходимыми для прекращения российской оккупации украинской земли. Современные тяжелые танки незаменимы для этого дела", – подчеркнул политик.
The goal in 2023 should be to provide Ukraine with the military assets necessary to end the Russian occupation of Ukrainian soil.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 10, 2023
Modern heavy tanks are indispensable to this cause.
В начале января 2023 года стало известно, что западные партнеры согласились впервые передать Украине современные боевые бронемашины: Франция – легкие колесные танки AMX-10RC, США – боевые машины пехоты M2 Bradley, Германия – боевые машины пехоты Marder.
Украина давно призывает союзников предоставить современные танки западного образца. В частности, речь идет об американских танках Abrams и немецких Leopard 2.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 января заявил, что не отрицает возможности поставок Украине тяжелых танков. Отвечая на вопрос о вероятности получения Киевом среди прочего вооружения немецких танков Leopard или американских Abrams, он заявил: "Не исключаю. Но и обещать ничего не буду".
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия "не работает в одиночку", но готова присоединиться к коллективному решению стран проукраинской коалиции передать боевые танки.
Польские власти ведут консультации о передаче Украине "символического количества" танков Leopard в коалиции с другими странами, заявили в канцелярии президента Польши.
По данным финских СМИ, Финляндия также присоединится к коллективному решению дать Украине танки Leopard, если оно будет.