Сенатор-республиканец Грэм призвал Байдена поставить Украине американские танки

Грэм о необходимости прекратить российскую оккупацию украинской земли: Современные тяжелые танки незаменимы для этого дела Фото: EPA

"Крайне важно, чтобы администрация Байдена поставила Украине современные тяжелые танки из США, что побудит других западных союзников также отправить свои", – написал сенатор.

It is imperative that the Biden Administration supply Ukraine with modern heavy tanks from the United States, which will encourage other Western allies to send theirs too. https://t.co/IYLyKwwHs8 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 10, 2023

Он отметил, что с западной тяжелой бронетехникой Украина сможет выбить российских оккупантов со своей земли.

"Без них [танков от западных союзников] эта война будет продолжаться, принося страдания Украине и миру. Целью в 2023 году должно стать обеспечение Украины военными средствами, необходимыми для прекращения российской оккупации украинской земли. Современные тяжелые танки незаменимы для этого дела", – подчеркнул политик.