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Сенатор-республиканец Грэм призвал Байдена поставить Украине американские танки

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Грэм о необходимости прекратить российскую оккупацию украинской земли: Современные тяжелые танки незаменимы для этого дела
Грэм о необходимости прекратить российскую оккупацию украинской земли: Современные тяжелые танки незаменимы для этого дела
Фото: EPA

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что администрация президента США Джо Байдена должна поставить Украине американские танки. Об этом он написал в Twitter 10 января.

"Крайне важно, чтобы администрация Байдена поставила Украине современные тяжелые танки из США, что побудит других западных союзников также отправить свои", – написал сенатор.

Он отметил, что с западной тяжелой бронетехникой Украина сможет выбить российских оккупантов со своей земли.

"Без них [танков от западных союзников] эта война будет продолжаться, принося страдания Украине и миру. Целью в 2023 году должно стать обеспечение Украины военными средствами, необходимыми для прекращения российской оккупации украинской земли. Современные тяжелые танки незаменимы для этого дела", – подчеркнул политик. 

Контекст:

В начале января 2023 года стало известно, что западные партнеры согласились впервые передать Украине современные боевые бронемашины: Франция  легкие колесные танки AMX-10RC, США – боевые машины пехоты M2 Bradley, Германия – боевые машины пехоты Marder

Украина давно призывает союзников предоставить современные танки западного образца. В частности, речь идет об американских танках Abrams и немецких Leopard 2.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 января заявил, что не отрицает возможности поставок Украине тяжелых танков. Отвечая на вопрос о вероятности получения Киевом среди прочего вооружения немецких танков Leopard или американских Abrams, он заявил: "Не исключаю. Но и обещать ничего не буду".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия "не работает в одиночку", но готова присоединиться к коллективному решению стран проукраинской коалиции передать боевые танки.

Польские власти ведут консультации о передаче Украине "символического количества" танков Leopard в коалиции с другими странами, заявили в канцелярии президента Польши. 

По данным финских СМИ, Финляндия также присоединится к коллективному решению дать Украине танки Leopard, если оно будет. 

Теги: США, танки, военная помощь, Линдси Грэм, Сенат США, война России против Украины
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