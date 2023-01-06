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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Наконец-то нам удалось вывести силу Украины и оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень

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Зеленский: У наших воинов будет еще больше оружия, техники, снарядов, оборонных систем
Зеленский: У наших воинов будет еще больше оружия, техники, снарядов, оборонных систем
Фото: president.gov.ua

По итогам ряда переговоров Украина получит больше ПВО, бронетехники, артиллерии, снарядов, энергетических и политических возможностей, а также впервые – западные танки, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 6 января. Его опубликовал Офис президента.

"Наконец-то можно сказать, что нам удалось вывести силу Украины и оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень. Тот, который нам действительно нужен. Теперь у наших воинов будет еще больше оружия, техники, снарядов, оборонных систем, которые сделают нас значительно более подготовленными к любым эскалационным планам России и тем ударам, которые государство-террорист наносит, не различая, праздник или будни", – заявил Зеленский. 

По словам президента, после его визита в США две недели назад в его "дипломатическом марафоне" было уже более 20 этапов.

"Это мое общение с лидерами Германии, Швеции, Японии, Хорватии, Испании, Латвии, Турции, Франции, Дании, Румынии, Канады, Норвегии, Британии, Нидерландов, Израиля, Греции и Индии. Плюс первые мои переговоры в этом году с президентом Еврокомиссии. Плюс постоянные контакты с представителями США. К примеру, сегодня в Киеве была делегация Сената, а также состоялся разговор между министрами обороны Украины и США", – сказал глава государства.

Отдельно Зеленский отметил объявленный сегодня новый пакет военной помощи от США и решения Германии предоставить новые виды вооружений. 

По его словам, очень важный разговор также состоялся у него с премьер-министром Японии Фумио Кишидой, в ходе которого лидеры "согласовали приоритеты сотрудничества в этом году". Зеленский отметил "очень серьезный пакет энергетической помощи", выделенный Японией. 

"Итак, на сегодняшний день для Украины больше ПВО, больше бронетехники, впервые – западные танки, больше пушек и снарядов, больше энергетических и политических возможностей. А это все означает больше защиты для украинцев и всех европейцев от любых проявлений российского террора", – подчеркнул президент.

Он пообещал на следующей неделе продолжить "дипломатический марафон", чтобы сделать Украину еще сильнее. 

Контекст:

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял 4 января, что власти Украины работают над решениями, необходимыми для поставок новых видов западного вооружения, и высказывал уверенность в том, что "в 2023-м мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м". 

После этого Франция объявила о предоставлении Украине колесных танков и бронемашин (речь о первой поставке танков западного образца), США – о передаче БМП M2 Bradley, Германия – БМП Marder и ЗРК Patriot. Кроме того, танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине от Великобритании, заявили в МИД страны.

Теги: США, Германия, оружие, Япония, танки, вооружение, военная техника, ПВО, военная помощь, артиллерия, бронетехника, Владимир Зеленский, война России против Украины
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