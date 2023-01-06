Зеленский: Наконец-то нам удалось вывести силу Украины и оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень

Зеленский: У наших воинов будет еще больше оружия, техники, снарядов, оборонных систем Фото: president.gov.ua

"Наконец-то можно сказать, что нам удалось вывести силу Украины и оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень. Тот, который нам действительно нужен. Теперь у наших воинов будет еще больше оружия, техники, снарядов, оборонных систем, которые сделают нас значительно более подготовленными к любым эскалационным планам России и тем ударам, которые государство-террорист наносит, не различая, праздник или будни", – заявил Зеленский.

По словам президента, после его визита в США две недели назад в его "дипломатическом марафоне" было уже более 20 этапов.

"Это мое общение с лидерами Германии, Швеции, Японии, Хорватии, Испании, Латвии, Турции, Франции, Дании, Румынии, Канады, Норвегии, Британии, Нидерландов, Израиля, Греции и Индии. Плюс первые мои переговоры в этом году с президентом Еврокомиссии. Плюс постоянные контакты с представителями США. К примеру, сегодня в Киеве была делегация Сената, а также состоялся разговор между министрами обороны Украины и США", – сказал глава государства.

Отдельно Зеленский отметил объявленный сегодня новый пакет военной помощи от США и решения Германии предоставить новые виды вооружений.

По его словам, очень важный разговор также состоялся у него с премьер-министром Японии Фумио Кишидой, в ходе которого лидеры "согласовали приоритеты сотрудничества в этом году". Зеленский отметил "очень серьезный пакет энергетической помощи", выделенный Японией.

"Итак, на сегодняшний день для Украины больше ПВО, больше бронетехники, впервые – западные танки, больше пушек и снарядов, больше энергетических и политических возможностей. А это все означает больше защиты для украинцев и всех европейцев от любых проявлений российского террора", – подчеркнул президент.

Он пообещал на следующей неделе продолжить "дипломатический марафон", чтобы сделать Украину еще сильнее.