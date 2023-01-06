"То, что нужно". Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Зеленский о новой помощи от США: Это своевременно и сильно Фото: president.gov.ua

Он отметил, что сегодня США объявили новый "очень мощный" пакет оборонной поддержки для Украины.

"Впервые мы получим бронированные машины Bradley – это то, что нужно. Новые пушки и снаряды, в том числе высокоточные. Новые ракеты. Новые дроны. Это своевременно и сильно. Общий объем этого пакета поддержки от США – почти $3 млрд", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил за эту помощь Байдена, конгрессменов "и всех американцев, которые ценят свободу и знают, что свободу стоит защищать, и которые услышали Украину во время моего визита в Вашингтон".

"Мы видим абсолютно конкретные результаты этого визита и наших переговоров", – добавил он.