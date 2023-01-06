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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"То, что нужно". Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

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Зеленский о новой помощи от США: Это своевременно и сильно
Зеленский о новой помощи от США: Это своевременно и сильно
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и Конгресс США за выделение нового пакета военной помощи Украине, включающего бронированные машины Bradley. Об этом Зеленский сказал 6 января в вечернем обращении, которое опубликовано в его Facebook.

Он отметил, что сегодня США объявили новый "очень мощный" пакет оборонной поддержки для Украины.

"Впервые мы получим бронированные машины Bradley – это то, что нужно. Новые пушки и снаряды, в том числе высокоточные. Новые ракеты. Новые дроны. Это своевременно и сильно. Общий объем этого пакета поддержки от США – почти $3 млрд", – сказал Зеленский. 

Президент поблагодарил за эту помощь Байдена, конгрессменов "и всех американцев, которые ценят свободу и знают, что свободу стоит защищать, и которые услышали Украину во время моего визита в Вашингтон".

"Мы видим абсолютно конкретные результаты этого визита и наших переговоров", – добавил он. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/463619789110536/

Контекст:

M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

4 января президент Джо Байден сообщил, что в США обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженными силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято

Предыдущий пакет на $1,85 млрд военной помощи, включающий батарею ЗРК Patriot, США объявили в день приезда Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года. С ним общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации Байдена.

Теги: США, военная техника, военная помощь, Белый дом, помощь, боеприпасы, Владимир Зеленский, война России против Украины, БМП, ракеты
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