"То, что нужно". Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Он отметил, что сегодня США объявили новый "очень мощный" пакет оборонной поддержки для Украины.
"Впервые мы получим бронированные машины Bradley – это то, что нужно. Новые пушки и снаряды, в том числе высокоточные. Новые ракеты. Новые дроны. Это своевременно и сильно. Общий объем этого пакета поддержки от США – почти $3 млрд", – сказал Зеленский.
Президент поблагодарил за эту помощь Байдена, конгрессменов "и всех американцев, которые ценят свободу и знают, что свободу стоит защищать, и которые услышали Украину во время моего визита в Вашингтон".
"Мы видим абсолютно конкретные результаты этого визита и наших переговоров", – добавил он.
M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.
4 января президент Джо Байден сообщил, что в США обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженными силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято.
Предыдущий пакет на $1,85 млрд военной помощи, включающий батарею ЗРК Patriot, США объявили в день приезда Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года. С ним общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации Байдена.