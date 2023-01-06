"Поверить в Украину". Данилов рассказал, как в мире менялось отношение к войне РФ против Украины

"Поверить в Украину. Как мир менял свое отношение к украинской войне за независимость – от партизанского движения до победы", – так он озаглавил свой пост.
Согласно публикации секретаря СНБО, речь о четырех этапах изменений и Украина сейчас на третьем из них.
Первый этап – "партизанская война" (по словам Данилова, речь о январе 2022 года), когда партнеры начали предоставлять Украине переносные противотанковые и зенитные ракетные комплексы NLAW, Stinger и Javelin.
Второй этап – "оборона – контраступальная война" (июнь 2022 года). На этом этапе Киев партнеры начали предоставлять реактивные системы залпового огня HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, Caesar и Krab, системы ПВО IRIS-Т.
"2023 год. Наступательная война: БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot. И многое другое – менее публичное и совсем не публичное", – продолжил Данилов.
По его прогнозу, будет еще четвертый этап – "война справедливости и возмездия". Сроков проведения этого этапа Данилов не озвучил. Также он не уточнил, каким образом она будет вестись.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года.