"Поверить в Украину". Данилов рассказал, как в мире менялось отношение к войне РФ против Украины

"Поверить в Украину. Как мир менял свое отношение к украинской войне за независимость – от партизанского движения до победы", – так он озаглавил свой пост.

Согласно публикации секретаря СНБО, речь о четырех этапах изменений и Украина сейчас на третьем из них.

Первый этап – "партизанская война" (по словам Данилова, речь о январе 2022 года), когда партнеры начали предоставлять Украине переносные противотанковые и зенитные ракетные комплексы NLAW, Stinger и Javelin.

Второй этап – "оборона – контраступальная война" (июнь 2022 года). На этом этапе Киев партнеры начали предоставлять реактивные системы залпового огня HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, Caesar и Krab, системы ПВО IRIS-Т.

"2023 год. Наступательная война: БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot. И многое другое – менее публичное и совсем не публичное", – продолжил Данилов.

По его прогнозу, будет еще четвертый этап – "война справедливости и возмездия". Сроков проведения этого этапа Данилов не озвучил. Также он не уточнил, каким образом она будет вестись.

Война России против Украины. Главное (обновляется)