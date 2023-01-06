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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Поверить в Украину". Данилов рассказал, как в мире менялось отношение к войне РФ против Украины

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Данилов назвал 2023-й годом наступательной войны Украины
Данилов назвал 2023-й годом наступательной войны Украины
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Секретарь Совета национально безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 6 января в Facebook рассказал об этапах эволюции отношения мирового сообщества к войне РФ против Украины.

"Поверить в Украину. Как мир менял свое отношение к украинской войне за независимость – от партизанского движения до победы", – так он озаглавил свой пост. 

Согласно публикации секретаря СНБО, речь о четырех этапах изменений и Украина сейчас на третьем из них. 

Первый этап – "партизанская война" (по словам Данилова, речь о январе 2022 года), когда партнеры начали предоставлять Украине переносные противотанковые и зенитные ракетные комплексы NLAW, Stinger и Javelin

Второй этап – "оборона – контраступальная война" (июнь 2022 года). На этом этапе Киев партнеры начали предоставлять реактивные системы залпового огня HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, Caesar и Krab, системы ПВО IRIS-Т.

"2023 год. Наступательная война: БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot. И многое другое – менее публичное и совсем не публичное", – продолжил Данилов. 

По его прогнозу, будет еще четвертый этап – "война справедливости и возмездия". Сроков проведения этого этапа Данилов не озвучил. Также он не уточнил, каким образом она будет вестись. 

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid0ZjNN5zsjZuXMjzQnZtgwy2md7vuozmW8FCqxZUMPgqZ2hEvvYzntUgigzKyXYqNTl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Киев, СНБО, военная техника, военная помощь, бронетранспортер, наступление, война России против Украины, Javelin, Алексей Данилов, Stinger, MLRS, гаубица, Krab
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