Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $3 млрд, включающем Bradley

"Сегодня США демонстрируют, что продолжают выполнять обязательство поддерживать способность Украины защищать себя, и объявляют пакет военной помощи Украине на более чем $3 млрд... крупнейший за все время", – сказала Жан-Пьер.
Она добавила, что в деталях об этом пакете сегодня расскажут в Пентагоне.
"Но, как ожидается, в него войдут боевые машины Bradley, которые мы анонсировали вчера, самоходные гаубицы, ракеты класса "земля – воздух", бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAPS) и другие бронетранспортеры, противотанковые мины и другое оборудование из запасов минобороны США", – отметила спикер.
В частности, по ее словам, $225 млн направят на долгосрочную модернизацию Вооруженных сил Украины.
Пакет также включает $682 млн для "стимулирования и восполнения пожертвований военной техники региональных партнеров и союзников по восточному флангу НАТО".
"Как сказал президент [Джо Байден], война находится на критическом этапе, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии", – подчеркнула Жан-Пьер.
4 января президент Джо Байден сообщил, что в США обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженными силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято.
Cпикер минобороны США Пэт Райдер заявил, что M2 Bradley – "это не танк, но убийца танков".
M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.
Вместе с тем, агентство отмечает, что пройдет несколько месяцев, прежде чем Украина сможет выставить БМП на вооружение, потому что экипажи и обслуживающий персонал необходимо будет обучить работе с машинами.