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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $3 млрд, включающем Bradley

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Часть пакета будет направлена на компенсацию пожертвований военной техники для Украины от других партнеров, отметила Жан-Пьер
Часть пакета будет направлена на компенсацию пожертвований военной техники для Украины от других партнеров, отметила Жан-Пьер
Фото: EPA

В США заявили о выделении нового рекордного пакета военной помощи для Украины на приблизительно $3 млрд. Объявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, который транслируется на YouTube-канале Белого дома.

"Сегодня США демонстрируют, что продолжают выполнять обязательство поддерживать способность Украины защищать себя, и объявляют пакет военной помощи Украине на более чем $3 млрд... крупнейший за все время",  сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что в деталях об этом пакете сегодня расскажут в Пентагоне.

"Но, как ожидается, в него войдут боевые машины Bradley, которые мы анонсировали вчера, самоходные гаубицы, ракеты класса "земля – воздух", бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAPS) и другие бронетранспортеры, противотанковые мины и другое оборудование из запасов минобороны США",  отметила спикер.

В частности, по ее словам, $225 млн направят на долгосрочную модернизацию Вооруженных сил Украины.

Пакет также включает $682 млн для "стимулирования и восполнения пожертвований военной техники региональных партнеров и союзников по восточному флангу НАТО".  

"Как сказал президент [Джо Байден], война находится на критическом этапе, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине противостоять  российской агрессии",  подчеркнула Жан-Пьер.

Контекст:

4 января президент Джо Байден сообщил, что в США обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженными силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято

Cпикер минобороны США Пэт Райдер заявил, что M2 Bradley – "это не танк, но убийца танков".

M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

Вместе с тем, агентство отмечает, что пройдет несколько месяцев, прежде чем Украина сможет выставить БМП на вооружение, потому что экипажи и обслуживающий персонал необходимо будет обучить работе с машинами.

Теги: США, Пентагон, вооружение, военная помощь, Белый дом, помощь, бронетранспортер, война России против Украины, БМП, Карин Жан-Пьер, гаубица
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