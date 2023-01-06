Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $3 млрд, включающем Bradley

Часть пакета будет направлена на компенсацию пожертвований военной техники для Украины от других партнеров, отметила Жан-Пьер Фото: EPA

"Сегодня США демонстрируют, что продолжают выполнять обязательство поддерживать способность Украины защищать себя, и объявляют пакет военной помощи Украине на более чем $3 млрд... крупнейший за все время", – сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что в деталях об этом пакете сегодня расскажут в Пентагоне.

"Но, как ожидается, в него войдут боевые машины Bradley, которые мы анонсировали вчера, самоходные гаубицы, ракеты класса "земля – воздух", бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAPS) и другие бронетранспортеры, противотанковые мины и другое оборудование из запасов минобороны США", – отметила спикер.

В частности, по ее словам, $225 млн направят на долгосрочную модернизацию Вооруженных сил Украины.

Пакет также включает $682 млн для "стимулирования и восполнения пожертвований военной техники региональных партнеров и союзников по восточному флангу НАТО".

"Как сказал президент [Джо Байден], война находится на критическом этапе, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии", – подчеркнула Жан-Пьер.