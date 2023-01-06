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Германия сделала значительный шаг вперед к усилению безопасности Украины и всей Европы – Зеленский

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Зеленский после разговора с Шольцем: Укрепление нашей противовоздушной обороны это непосредственная работа по деэскалации здесь и сейчас
Зеленский после разговора с Шольцем: Укрепление нашей противовоздушной обороны – это непосредственная работа по деэскалации здесь и сейчас
Фото: president.gov.ua (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Украине систему ПВО Patriot и 40 бронемашин Marder. Об этом он говорил в вечернем обращении 6 января, опубликованном в Facebook.

"Имеем теперь значительный шаг Германии вперед к усилению безопасности не только Украины, но и всей Европы, прежде всего региона, граничащего с Россией. Укрепление нашей противовоздушной обороны – это непосредственная работа по деэскалации здесь и сейчас. Чем меньше будет возможностей у России терроризировать мирные города, тем меньше будет и общий потенциал российской агрессии", – сказал Зеленский.

По его словам, система ПВО Patriot вместе с "блестящими немецкими IRIS-T" сделают украинское и европейское небо более безопасным.

"Также сегодня с господином канцлером мы обсудили другие аспекты нашего оборонного взаимодействия, в частности 40 Marder и другие вещи, которые необходимы, чтобы остановить российскую агрессию", – добавил президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/463619789110536/

Контекст:

О решении ФРГ поставить Украине БМП Marder и ЗРК Patriot стало известно по итогам разговора Шольца с президентом США Джо Байденом 5 января.

"В конце декабря США объявили о безвозмездной передаче Украине батареи ЗРК Patriot. Германия присоединится к США в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patriot", – сказано в сообщении Белого дома.

По словам Зеленского, с учетом ранее поставленной противовоздушной системы IRIS-T и зенитных танков Gepard Германия "вносит решающий вклад в перехват всех российских ракет".

В правительстве ФРГ заявили 6 января, что Германия до конца первого квартала 2023 года планирует отправить в Украину около 40 единиц Marder. Также до конца марта в Украину будет доставлен ЗРК Patriot из армейских запасов Германии. Обучение украинских экипажей для использования Marder пройдет в ФРГ, оно продлится около восьми недель, добавили в правительстве Германии.

В 2022 году Германия предоставила Украине помощь на сумму более €12 млрд "и продолжит этот курс в 2023 году", заявил Шольц 6 января.

Теги: Германия, ФРГ, военная техника, ПВО, военная помощь, бронетехника, Владимир Зеленский, БМП, ЗРК Patriot, Олаф Шольц
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