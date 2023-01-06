Германия сделала значительный шаг вперед к усилению безопасности Украины и всей Европы – Зеленский

Зеленский после разговора с Шольцем: Укрепление нашей противовоздушной обороны – это непосредственная работа по деэскалации здесь и сейчас Фото: president.gov.ua (архив)

"Имеем теперь значительный шаг Германии вперед к усилению безопасности не только Украины, но и всей Европы, прежде всего региона, граничащего с Россией. Укрепление нашей противовоздушной обороны – это непосредственная работа по деэскалации здесь и сейчас. Чем меньше будет возможностей у России терроризировать мирные города, тем меньше будет и общий потенциал российской агрессии", – сказал Зеленский.

По его словам, система ПВО Patriot вместе с "блестящими немецкими IRIS-T" сделают украинское и европейское небо более безопасным.

"Также сегодня с господином канцлером мы обсудили другие аспекты нашего оборонного взаимодействия, в частности 40 Marder и другие вещи, которые необходимы, чтобы остановить российскую агрессию", – добавил президент.