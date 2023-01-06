Германия передала ВСУ 20 ЗРК на пикапах. Их поставка обсуждалась в связи с защитой Украины от иранских дронов

Пусковые установки ракетного комплекса размещены на пикапах. Сайт "Мілітарний" отмечает, что речь идет о APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) – это проект компании BAE Systems.
"Благодаря интегрированной полуактивной лазерной системе наведения ракеты производителям удалось превратить 70 мм неуправляемый авиаснаряд Hydra в дешевое, но мощное высокоточное ракетное оружие. На базе этих решений создан комплекс VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment), который может быть размещен на разных транспортных платформах, в частности, на легковых внедорожниках. Тесты доказали, что он может уничтожать бронированную технику, оборудование и живую силу", – говорится в сообщении.
Эксперты сайта отмечают, что VAMPIRE может поражать и воздушные цели, что превращает его в зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия.
"Западные партнеры Украины комментировали поставки такого оружия в контексте борьбы украинских противовоздушных сил с иранскими дронами-камикадзе, – добавляет "Мілітарний".
О предоставлении таких ракетных комплексов Украине Пентагон объявил в пакете военной помощи 24 августа.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи самоходных зенитных установок Gepard.
5 января 2023 года стало известно, что Германия предоставит Украине также БМП Marder и батарею ЗРК Patriot.