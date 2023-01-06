Германия передала ВСУ 20 ЗРК на пикапах. Их поставка обсуждалась в связи с защитой Украины от иранских дронов

Пусковые установки ракетного комплекса размещены на пикапах. Сайт "Мілітарний" отмечает, что речь идет о APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) – это проект компании BAE Systems.

"Благодаря интегрированной полуактивной лазерной системе наведения ракеты производителям удалось превратить 70 мм неуправляемый авиаснаряд Hydra в дешевое, но мощное высокоточное ракетное оружие. На базе этих решений создан комплекс VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment), который может быть размещен на разных транспортных платформах, в частности, на легковых внедорожниках. Тесты доказали, что он может уничтожать бронированную технику, оборудование и живую силу", – говорится в сообщении.

Эксперты сайта отмечают, что VAMPIRE может поражать и воздушные цели, что превращает его в зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия.

"Западные партнеры Украины комментировали поставки такого оружия в контексте борьбы украинских противовоздушных сил с иранскими дронами-камикадзе, – добавляет "Мілітарний".

О предоставлении таких ракетных комплексов Украине Пентагон объявил в пакете военной помощи 24 августа.