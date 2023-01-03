Германия начала производить самоходные артиллерийские установки RCH-155 для Украины

Он поделился деталями работы над заказом для ВСУ. По его словам, производитель "объединил два проверенных решения в новую концепцию, и это революция без риска".

"Началось производство Boxer RCH-155 для Украины. Вы можете стрелять максимальным зарядом под углом 90 градусов. Вы даже можете это сделать на склоне до 10 градусов", – описал он возможности САУ.

Sometimes combining two proven solutions in a new concept can be revolutionary while avoiding significant risk. Boxer RCH155 production for Ukraine has commenced. pic.twitter.com/Vr45ZmXkMD — Nicholas Drummond (@nicholadrummond) December 31, 2022

You can fire maximum charge with the gun pointed at a 90 degrees angle. You can even do so with the chassis on a slope of up to 10 degrees. And here’s a picture of the testing done to verify it. pic.twitter.com/d1jtO0RCox — Nicholas Drummond (@nicholadrummond) December 31, 2022

17 сентября Welt am Sonntag со ссылкой на посла Украины в Германии Андрея Мельника сообщила о контракте на поставку Киеву 18 гаубиц компанией Krauss-Maffei Wegmann. Стоимость заказа составила €216 млн.

Тогда издание писало, что RCH-155 будут готовы не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта, то есть в 2025 году. Производитель не хотел приступать к изготовлению САУ до получения согласия правительства.

По данным производителя, RCH-155 – колесная САУ на шасси бронетранспортера Boxer. Имеет пушку L52 с заявленной дальностью стрельбы до 54 км (высокоточными снарядами V-LAP, темп стрельбы – девять выстрелов в минуту) и базовый боекомплект из 30 снарядов. Двигатель позволяет разгонять машину весом 39 тонн до 100 км/ч и обеспечивает пробег на одной заправке до 700 км.