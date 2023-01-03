Германия начала производить самоходные артиллерийские установки RCH-155 для Украины

Он поделился деталями работы над заказом для ВСУ. По его словам, производитель "объединил два проверенных решения в новую концепцию, и это революция без риска".
"Началось производство Boxer RCH-155 для Украины. Вы можете стрелять максимальным зарядом под углом 90 градусов. Вы даже можете это сделать на склоне до 10 градусов", – описал он возможности САУ.
Sometimes combining two proven solutions in a new concept can be revolutionary while avoiding significant risk. Boxer RCH155 production for Ukraine has commenced. pic.twitter.com/Vr45ZmXkMD— Nicholas Drummond (@nicholadrummond) December 31, 2022
You can fire maximum charge with the gun pointed at a 90 degrees angle. You can even do so with the chassis on a slope of up to 10 degrees. And here’s a picture of the testing done to verify it. pic.twitter.com/d1jtO0RCox— Nicholas Drummond (@nicholadrummond) December 31, 2022
17 сентября Welt am Sonntag со ссылкой на посла Украины в Германии Андрея Мельника сообщила о контракте на поставку Киеву 18 гаубиц компанией Krauss-Maffei Wegmann. Стоимость заказа составила €216 млн.
Тогда издание писало, что RCH-155 будут готовы не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта, то есть в 2025 году. Производитель не хотел приступать к изготовлению САУ до получения согласия правительства.
По данным производителя, RCH-155 – колесная САУ на шасси бронетранспортера Boxer. Имеет пушку L52 с заявленной дальностью стрельбы до 54 км (высокоточными снарядами V-LAP, темп стрельбы – девять выстрелов в минуту) и базовый боекомплект из 30 снарядов. Двигатель позволяет разгонять машину весом 39 тонн до 100 км/ч и обеспечивает пробег на одной заправке до 700 км.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.