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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия начала производить самоходные артиллерийские установки RCH-155 для Украины

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Контракт с Krauss-Maffei Wegmann предполагает поставку 18 гаубиц
Контракт с Krauss-Maffei Wegmann предполагает поставку 18 гаубиц 
Фото: kmweg.de

Германия приступила к выпуску самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH-155 для Вооруженных сил Украины. Об этом советник компании Krauss-Maffei Wegmann Николас Драммонд написал в Twitter.

Он поделился деталями работы над заказом для ВСУ. По его словам, производитель "объединил два проверенных решения в новую концепцию, и это революция без риска".

"Началось производство Boxer RCH-155 для Украины. Вы можете стрелять максимальным зарядом под углом 90 градусов. Вы даже можете это сделать на склоне до 10 градусов", – описал он возможности САУ.

17 сентября Welt am Sonntag со ссылкой на посла Украины в Германии Андрея Мельника сообщила о контракте на поставку Киеву 18 гаубиц компанией Krauss-Maffei Wegmann.  Стоимость заказа составила 216 млн.

Тогда издание писало, что RCH-155 будут готовы не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта, то есть в 2025 году. Производитель не хотел приступать к изготовлению САУ до получения согласия правительства.

По данным производителя, RCH-155 – колесная САУ на шасси бронетранспортера Boxer. Имеет пушку L52 с заявленной дальностью стрельбы до 54 км (высокоточными снарядами V-LAP, темп стрельбы – девять выстрелов в минуту) и базовый боекомплект из 30 снарядов. Двигатель позволяет разгонять машину весом 39 тонн до 100 км/ч и обеспечивает пробег на одной заправке до 700 км.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВОРСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты. 

Теги: Германия, военная техника, военная помощь, артиллерия, война России против Украины
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