Генераторы, дроны и эвакуационные машины. В Германии отчитались о помощи Украине за неделю

В новый пакет военной помощи вошли:

семь машин для пограничной службы;

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи самоходных зенитных установок Gepard.

5 января 2023 года стало известно, что Германия предоставит Украине также БМП Marder и батарею ЗРК Patriot.