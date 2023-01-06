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Генераторы, дроны и эвакуационные машины. В Германии отчитались о помощи Украине за неделю

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Среди немецкого пакета помощи дроны, тягачи, ракетные системы и другое
Среди немецкого пакета помощи – дроны, тягачи, ракетные системы и другое
Фото: depositphotos.com

Правительство Германии 5 января обновило перечень военной помощи, которую передало на нужны Вооруженных сил Украины.

В новый пакет военной помощи вошли:

  • 20 ракетных систем калибра 70 мм на пикапах;
  • две бронированные эвакуационные машины;
  • один тягач – транспортер танков М1070 Oshkos;
  • семь гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты;
  • 63 пикапа;
  • 17 грузовиков 8х8;
  • восемь разведывательных дронов;
  • 30 систем обнаружения дронов;
  • 27 антидроновых датчиков и глушилок;
  • семь машин для пограничной службы;
  • 12 крупнотоннажных прицепов; 
  • 21 генератор;
  • 32 мобильные системы отопления;
  • одна машина скорой помощи;
  • 36 400 шерстяных одеял.
Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВОРСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи самоходных зенитных установок Gepard.

5 января 2023 года стало известно, что Германия предоставит Украине также БМП Marder и батарею ЗРК Patriot.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: транспорт, Германия, Украина, оружие, война, ФРГ, эвакуация, ВСУ, война России против Украины, грузовик
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