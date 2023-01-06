Зеленский обсудил с Шольцем усиление ВСУ. Президент Украины поблагодарил канцлера ФРГ за "несколько десятков" БМП Marder

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Поблагодарил за мощный оборонный пакет, в частности за несколько десятков [БМП] Marder и батарею [ЗРК] Patriot. Обсудили дальнейшее сотрудничество по усилению украинской армии", – написал президент Украины.

Провів телефонну розмову з канцлером * @OlafScholz . Подякував за потужний оборонний пакет, зокрема за кількадесят Marder та батарею Patriot. Обговорили подальшу співпрацю задля посилення української армії.

Контекст:

О решении ФРГ поставить Украине БМП Marder и ЗРК Patriot стало известно по итогам разговора Шольца с президентом США Джо Байденом 5 января.

"В конце декабря США объявили о безвозмездной передаче Украине батареи ЗРК Patriot. Германия присоединится к США в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patriot", – сказано в сообщении Белого дома.

По словам Зеленского, с учетом ранее поставленной противовоздушной системы IRIS-T и зенитных танков Gepard Германия "вносит решающий вклад в перехват всех российских ракет".

В правительстве ФРГ заявили 6 января, что Германия до конца первого квартала 2023 года планирует отправить в Украину около 40 единиц Marder. Также до конца марта в Украину будет доставлен ЗРК Patriot из армейских запасов Германии. Обучение украинских экипажей для использования Marder пройдет в ФРГ, оно продлится около восьми недель, добавили в правительстве Германии.