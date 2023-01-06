Спикер немецкого правительства назвал сроки поставок в Украину бронемашин Marder и ЗРК Patriot

Он назвал количество бронемашин, предназначенных Вооруженным силам Украины, – их будет около 40 единиц.

Также в первом квартале, то есть до конца марта, в Украину будет доставлен зенитно-ракетный комплекс Patriot из армейских запасов Германии, отметил Хебестрайт.

Он добавил, что обучение украинских экипажей для использования Marder пройдет в Германии, оно продлится около восьми недель.

О решении передать Украине немецкие Marder и Patriot стало известно 5 января, после обнародования Белым домом результатов телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Тогда же стало известно, что ВСУ получат американские боевые машины пехоты (БМП) M2 Bradley, которые в Пентагоне уже назвали "не танками, а убийцами танков".