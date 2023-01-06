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Германия предоставила Украине помощи более чем на €12 млрд и продолжит этот курс в 2023 году – Шольц об итогах разговора с Зеленским

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Шольц подтвердил непоколебимую солидарность ФРГ с Украиной перед лицом развязанной РФ агрессии, отмечается на сайте правительства Германии
Шольц подтвердил непоколебимую солидарность ФРГ с Украиной перед лицом развязанной РФ агрессии, отмечается на сайте правительства Германии
Фото: president.gov.ua (архив)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора 6 января с президентом Украины Владимиром Зеленским "обменялся мнениями о политической, военной и гуманитарной ситуации в Украине".

Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

"Канцлер подтвердил непоколебимую солидарность с Украиной перед лицом развязанной Российской Федерацией агрессии. В 2022 году федеральное правительство на двусторонней основе предоставило Украине помощь на сумму более €12 млрд и продолжит этот курс в 2023 году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский проинформировал Шольца о последствиях недавних атак России на критически важные объекты инфраструктуры Украины и поблагодарил правительство Германии за решение предоставить Киеву батарею ЗРК Patriot и бронетранспортеры типа Marder.

"Федеральный канцлер и президент Украины договорились продолжить конструктивный обмен мнениями, в том числе с учетом украинских предложений по мирному урегулированию, и оставаться в тесном контакте", – указали в правительстве ФРГ.

Контекст:

Накануне, 5 января, по итогам разговора Шольца с президентом США Джо Байденом стало известно о решении ФРГ поставить Украине БМП Marder и ЗРК Patriot.

"В конце декабря США объявили о безвозмездной передаче Украине батареи ЗРК Patriot. Германия присоединится к США в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patriot", – сказано в сообщении Белого дома.

По словам Зеленского, с учетом ранее поставленной противовоздушной системы IRIS-T и зенитных танков Gepard Германия "вносит решающий вклад в перехват всех российских ракет".

В правительстве ФРГ заявили 6 января, что Германия до конца первого квартала 2023 года планирует отправить в Украину около 40 единиц Marder. Также до конца марта в Украину будет доставлен ЗРК Patriot из армейских запасов Германии. Обучение украинских экипажей для использования Marder пройдет в ФРГ, оно продлится около восьми недель, добавили в правительстве Германии.

Теги: Россия, Германия, Украина, ФРГ, агрессия, ПВО, военная помощь, бронетранспортер, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, БМП, президент, инфраструктура, ЗРК Patriot, Олаф Шольц, канцлер
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