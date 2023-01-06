Германия предоставила Украине помощи более чем на €12 млрд и продолжит этот курс в 2023 году – Шольц об итогах разговора с Зеленским

Шольц подтвердил непоколебимую солидарность ФРГ с Украиной перед лицом развязанной РФ агрессии, отмечается на сайте правительства Германии Фото: president.gov.ua (архив)

Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

"Канцлер подтвердил непоколебимую солидарность с Украиной перед лицом развязанной Российской Федерацией агрессии. В 2022 году федеральное правительство на двусторонней основе предоставило Украине помощь на сумму более €12 млрд и продолжит этот курс в 2023 году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский проинформировал Шольца о последствиях недавних атак России на критически важные объекты инфраструктуры Украины и поблагодарил правительство Германии за решение предоставить Киеву батарею ЗРК Patriot и бронетранспортеры типа Marder.

"Федеральный канцлер и президент Украины договорились продолжить конструктивный обмен мнениями, в том числе с учетом украинских предложений по мирному урегулированию, и оставаться в тесном контакте", – указали в правительстве ФРГ.