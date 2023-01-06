Зеленский предложил премьеру Японии принять участие в реализации формулы мира, предложенной Украиной

Об этом он сообщил в Telegram.
"Поздравил премьер-министра Японии Фумио Кисиду с началом председательства Японии в G7. Поблагодарил его страну за мощные генераторы и трансформаторы, которые помогут сотням тысяч украинцев оставаться в тепле и со светом. Пригласил принять участие в реализации формулы мира", – написал он по итогам разговора.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что Зеленский на этой неделе проводит дипломатический марафон – каждый день у него переговоры с тремя-четырьмя лидерами.
Так, 5 января Зеленский провел телефонные разговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, премьер-министрами Хорватии, Дании и Испании – Андреем Пленковичем, Метте Фредериксен и Педро Санчесом.