Зеленский предложил премьеру Японии принять участие в реализации формулы мира, предложенной Украиной

Об этом он сообщил в Telegram.

"Поздравил премьер-министра Японии Фумио Кисиду с началом председательства Японии в G7. Поблагодарил его страну за мощные генераторы и трансформаторы, которые помогут сотням тысяч украинцев оставаться в тепле и со светом. Пригласил принять участие в реализации формулы мира", – написал он по итогам разговора.