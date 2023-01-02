Зеленского пригласят на саммит G7, который состоится в Японии – СМИ

Зеленскому предложат принять участие во встрече в онлайн-формате.

Кисида хочет, чтобы непосредственно Зеленский рассказал о ситуации в Украине. В частности, будет обсуждаться продовольственная и энергетическая безопасность.

Реагирование на ситуацию в Украине – важнейшая задача "Группы семи" и в 2023 году, пишет издание, отметив, что на саммите в декабре лидеры G7 договорились продолжить координацию дополнительной поддержки Украины.