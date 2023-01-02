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Зеленского пригласят на саммит G7, который состоится в Японии – СМИ

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Представители стран "Большой семерки" встретятся в Японии в мае
Представители стран "Большой семерки" встретятся в Японии в мае
Фото: EPA (архив)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, который состоится в Хиросиме (Япония) 19–21 мая. Об этом 2 января сообщило японское издание Nikkei.

Зеленскому предложат принять участие во встрече в онлайн-формате. 

Кисида хочет, чтобы непосредственно Зеленский рассказал о ситуации в Украине. В частности, будет обсуждаться продовольственная и энергетическая безопасность. 

Реагирование на ситуацию в Украине – важнейшая задача "Группы семи" и в 2023 году, пишет издание, отметив, что на саммите в декабре лидеры G7 договорились продолжить координацию дополнительной поддержки Украины. 

Контекст:

Прошлый саммит G7 прошел в декабре 2022 года. Тогда страны "Группы семи" договорились компенсировать недостаток средств в государственном бюджете Украины, вызванный агрессией России. В общем документе они заявили, что "семерка" непреклонно предана поддержке Украины вместе с международным сообществом.

Теги: СМИ, Украина, Япония, Большая семерка, Владимир Зеленский, саммит, война России против Украины, Хиросима, безопасность, премьер-министр, Фумио Кисида
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