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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Япония выделит Украине еще $500 млн помощи – посол

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Посол Японии сообщил о планах своей страны предоставить дополнительную помощь
Посол Японии сообщил о планах своей страны предоставить дополнительную помощь
Фото: Посольство Японії в Україні / 在ウクライナ日本国大使館 / Embassy of Japan in Ukraine / Facebook

Япония намерена выделить дополнительные $500 млн помощи Украине. Об этом сообщил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори в интервью "Интерфакс-Украина" 29 декабря.

"Что касается помощи, то мы уже предоставили $1,1 млрд и предполагаем оказать еще $500 млн помощи. Также мы рассматриваем другие пакеты помощи", – сказал посол.

Он отметил, что Япония с первых дней полномасштабного вторжения РФ начала оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь.

По закону Япония не может непосредственно предоставлять оружие, однако японское правительство впервые решило предоставить нелетальное снаряжение, в частности дроны, каски, бронежилеты, зимнюю одежду, а также аптечки и пайки, сказал Кунинори.

"Мы продолжаем расширять список. И сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами о возможности предоставления технологий двойного назначения", – добавил он.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.

Кроме этого, с 24 февраля Япония приняла у себя 1600 украинцев, "несмотря на чрезвычайно жесткую политику эмиграции", говорил в начале августа посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

23 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что агрессия России против Украины является "возмутительным актом, который пошатнул основы международного устройства не только в Европе, но и в Азии". 21 сентября он призвал реформировать ООН, поскольку она не в состоянии эффективно отреагировать на российскую агрессию против Украины.

Правительство Японии 22 ноября решило предоставить чрезвычайную грантовую помощь Украине – генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму более $2,5 млн.

Теги: Украина, Япония, финансовая помощь, война России против Украины
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