Япония выделит Украине еще $500 млн помощи – посол

Посол Японии сообщил о планах своей страны предоставить дополнительную помощь Фото: Посольство Японії в Україні / 在ウクライナ日本国大使館 / Embassy of Japan in Ukraine / Facebook

"Что касается помощи, то мы уже предоставили $1,1 млрд и предполагаем оказать еще $500 млн помощи. Также мы рассматриваем другие пакеты помощи", – сказал посол.

Он отметил, что Япония с первых дней полномасштабного вторжения РФ начала оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь.

По закону Япония не может непосредственно предоставлять оружие, однако японское правительство впервые решило предоставить нелетальное снаряжение, в частности дроны, каски, бронежилеты, зимнюю одежду, а также аптечки и пайки, сказал Кунинори.

"Мы продолжаем расширять список. И сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами о возможности предоставления технологий двойного назначения", – добавил он.