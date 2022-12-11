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Япония разместит новейшее оружие в 60 км от границ с Россией – СМИ

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Сухопутные подразделения будут оснащены сверхзвуковыми ракетами
Сухопутные подразделения будут оснащены сверхзвуковыми ракетами
Фото: ЕРА

Министерство обороны Японии намерено разместить два новых подразделения сухопутных сил самообороны, оснащенных высокоскоростными ракетами, недалеко от границ с Россией. Об этом 11 декабря сообщила японская телекомпания NHK.

Источники канала утверждают, что предположительная локация для их расположения – северная префектура острова Хоккайдо и юго-западный регион Кюсю, примерно в 60 км от российского острова Сахалин.

Сухопутные подразделения будут оснащены сверхзвуковыми планирующими ракетами. Министерство обороны Японии разрабатывает это оружие с 2018 года для защиты отдаленных островов, говорится в сообщении.

Подразделения будут созданы к 2026 финансовому году.

Контекст:

Сахалин – остров в Тихом океане к северу от Японии. Он являлся предметом споров между Россией и Японией в XIX–XX веках. В конце Второй мировой войны Россия (тогда – СССР) оккупировала остров. Большинство его жителей перебрались на остров Хоккайдо. Окончательно японцы были вытеснены с Сахалина в 1949 году.

Теги: Россия, Япония, армия, Сахалин, гиперзвуковое оружие
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