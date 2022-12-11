Япония разместит новейшее оружие в 60 км от границ с Россией – СМИ

Источники канала утверждают, что предположительная локация для их расположения – северная префектура острова Хоккайдо и юго-западный регион Кюсю, примерно в 60 км от российского острова Сахалин.

Сухопутные подразделения будут оснащены сверхзвуковыми планирующими ракетами. Министерство обороны Японии разрабатывает это оружие с 2018 года для защиты отдаленных островов, говорится в сообщении.

Подразделения будут созданы к 2026 финансовому году.