Японский журналист, раненный во время ракетного удара по Киеву 31 декабря, сообщил о возвращении домой

"Гостиница, в которой я остановился, подверглась нападению со стороны России, и я получил ранение правой ноги. Моя нога все еще болит, но я в порядке. Пока я отправляюсь домой", – написал Секита.

Он подчеркнул, что продолжит следить за ситуацией в Украине, и попросил о поддержке.