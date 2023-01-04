Японский журналист, раненный во время ракетного удара по Киеву 31 декабря, сообщил о возвращении домой

"Гостиница, в которой я остановился, подверглась нападению со стороны России, и я получил ранение правой ноги. Моя нога все еще болит, но я в порядке. Пока я отправляюсь домой", – написал Секита.
Он подчеркнул, что продолжит следить за ситуацией в Украине, и попросил о поддержке.
* #Ukraine pic.twitter.com/lWcH4KN945— * (@watarusekita) January 3, 2023
Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты. Были зафиксированы попадания в нескольких областях, пострадали люди.
В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу Alfavito и Дворец "Украина", а также частный дом в Протасовом Яру. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, ранены 22 человека, среди них японский журналист.
Посольство Японии в Украине выразило глубокое возмущение массированной российской ракетной атакой по гражданскому населению Украины и ранением японского журналиста в Киеве.