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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Японский журналист, раненный во время ракетного удара по Киеву 31 декабря, сообщил о возвращении домой

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В результате ракетной атаки РФ журналист получил ранение в ногу
В результате ракетной атаки РФ журналист получил ранение в ногу
Скриншот: Pravda Gerashchenko / Telegram

Журналист Ватару Секита японского издания Asahi Shimbun сообщил, что возвращается домой после ранения в ногу в результате ракетного удара РФ по Киеву 31 декабря. Об этом он написал в Twiter 3 января.

"Гостиница, в которой я остановился, подверглась нападению со стороны России, и я получил ранение правой ноги. Моя нога все еще болит, но я в порядке. Пока я отправляюсь домой",  написал Секита.

Он подчеркнул, что продолжит следить за ситуацией в Украине, и попросил о поддержке. 

Контекст:

Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты. Были зафиксированы попадания в нескольких областях, пострадали люди. 

В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу Alfavito и Дворец "Украина", а также частный дом в Протасовом Яру. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, ранены 22 человека, среди них японский журналист.

Посольство Японии в Украине выразило глубокое возмущение массированной российской ракетной атакой по гражданскому населению Украины и ранением японского журналиста в Киеве.

Теги: Киев, Япония, раненые, журналисты, война России против Украины, ракеты
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