Глава Еврокомиссии отметила "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции – ОПУ

Зеленский в ходе телефонного разговора проинформировал фон дер Ляйен (на фото) о ходе выполнения Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии, указали в ОПУ Фото: EPA

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

"Владимир Зеленский проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о ходе выполнения Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии, предоставленных в связи с получением нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС. Президент Еврокомиссии отметила чрезвычайно большой прогресс, достигнутый Украиной на этом пути", – говорится в сообщении.

Зеленский в беседе с фон дер Ляйен подчеркнул, что Украина планирует вскоре "завершить соответствующую работу с тем, чтобы уже в этом году начать предвступительные переговоры", указали в ОПУ.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.