Глава Еврокомиссии отметила "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции – ОПУ

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).
"Владимир Зеленский проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о ходе выполнения Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии, предоставленных в связи с получением нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС. Президент Еврокомиссии отметила чрезвычайно большой прогресс, достигнутый Украиной на этом пути", – говорится в сообщении.
Зеленский в беседе с фон дер Ляйен подчеркнул, что Украина планирует вскоре "завершить соответствующую работу с тем, чтобы уже в этом году начать предвступительные переговоры", указали в ОПУ.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Подавляющее большинство граждан Украины ожидает, что через 10 лет страна станет членом Европейского союза, свидетельствуют опубликованные 7 ноября результаты соцопроса КМИС.