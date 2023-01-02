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Глава Еврокомиссии отметила "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции – ОПУ

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Зеленский в ходе телефонного разговора проинформировал фон дер Ляйен (на фото) о ходе выполнения Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии, указали в ОПУ
Зеленский в ходе телефонного разговора проинформировал фон дер Ляйен (на фото) о ходе выполнения Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии, указали в ОПУ
Фото: EPA

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора 2 января с президентом Владимиром Зеленским отметила прогресс Украины по выполнению рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров по евроинтеграции.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

"Владимир Зеленский проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о ходе выполнения Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии, предоставленных в связи с получением нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС. Президент Еврокомиссии отметила чрезвычайно большой прогресс, достигнутый Украиной на этом пути", – говорится в сообщении.

Зеленский в беседе с фон дер Ляйен подчеркнул, что Украина планирует вскоре "завершить соответствующую работу с тем, чтобы уже в этом году начать предвступительные переговоры", указали в ОПУ.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Подавляющее большинство граждан Украины ожидает, что через 10 лет страна станет членом Европейского союза, свидетельствуют опубликованные 7 ноября результаты соцопроса КМИС.

Теги: Украина, Еврокомиссия, переговоры, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, президент, Евросоюз, вступ, членство, ЕС
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