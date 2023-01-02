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Маасикас о членстве Украины в ЕС: Мы еще не на том этапе, когда принимаем решение о начале переговоров

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Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС до 2030 года
Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС до 2030 года
Фото: depositphotos.com

Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в ЕС. Об этом в опубликованном 2 января интервью "Укринформу" заявил глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

"Наши лидеры будут говорить об этом на следующем саммите Украина – ЕС в начале 2023 года. Политика расширения ЕС остается геостратегической инвестицией в безопасность, процветание и стабильность Европы. Могу лишь повторить, что историческим июньским решением Европейского совета Украина получила перспективу стать членом ЕС – при продолжении реформ. Мы еще не на том этапе, когда принимаем решение о начале переговоров, но прогресс Украины в предпринятых на данный момент шагах стабильный и заслуживает одобрения", – подчеркнул Маасикас.

Он отметил, что около 90% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС до 2030 года.

"Мы верим, что Украина стремится присоединиться к Европейскому союзу, поскольку считает это самым важным и надежным способом обеспечения собственного мира, стабильности и долгосрочного процветания. И если народ решил стать европейским во всех смыслах этого слова, кто на этой Земле имеет право лишать его этого?" – сказал посол.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Подавляющее большинство граждан Украины ожидает, что через 10 лет страна станет членом Европейского союза, свидетельствуют опубликованные 7 ноября результаты соцопроса КМИС.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, евроинтеграция, Европейский союз, Евросоюз, Матти Маасикас, членство
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