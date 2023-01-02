Маасикас о членстве Украины в ЕС: Мы еще не на том этапе, когда принимаем решение о начале переговоров

"Наши лидеры будут говорить об этом на следующем саммите Украина – ЕС в начале 2023 года. Политика расширения ЕС остается геостратегической инвестицией в безопасность, процветание и стабильность Европы. Могу лишь повторить, что историческим июньским решением Европейского совета Украина получила перспективу стать членом ЕС – при продолжении реформ. Мы еще не на том этапе, когда принимаем решение о начале переговоров, но прогресс Украины в предпринятых на данный момент шагах стабильный и заслуживает одобрения", – подчеркнул Маасикас.

Он отметил, что около 90% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС до 2030 года.

"Мы верим, что Украина стремится присоединиться к Европейскому союзу, поскольку считает это самым важным и надежным способом обеспечения собственного мира, стабильности и долгосрочного процветания. И если народ решил стать европейским во всех смыслах этого слова, кто на этой Земле имеет право лишать его этого?" – сказал посол.