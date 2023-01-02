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Офис президента Украины: Февральский саммит Украина – ЕС состоится в Киеве

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Предполагается, что на саммите обсудят поддержку Украины
Предполагается, что на саммите обсудят поддержку Украины
Фото: ЕРА

Саммит Украина – Европейский союз, который запланирован на 3 февраля, пройдет в Киеве. Об этом сообщил Офис президента Украины в информации о состоявшемся 2 января разговоре президента Украины Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина – ЕС, который состоится 3 февраля этого года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу", – говорится в сообщении.

О том, что саммит пройдет 3 февраля, стало известно 22 декабря 2022 года. Саммит проведут Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Представитель Евросоюза отмечал, что темой саммита, вероятно, станет продолжение поддержки ЕС Украины в ее противостоянии российской агрессии, а также оценка пути Украины к членству в блоке.

Контекст:

Прошлый, 23-й, саммит Украина – ЕС прошел 12 октября 2021 года в Мариинском дворце в Киеве. Тогда в ЕС заявили, что остаются привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а также выдвинула ряд условий, которые страна должна выполнить перед началом переговоров.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявляла вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.

13 декабря вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что парламент выполнил свои обязательства и принял необходимые для евроинтеграции законопроекты.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, евроинтеграция, Европейский союз, саммит, саммит Украина – ЕС, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Офис президента Украины, ЕС
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