Офис президента Украины: Февральский саммит Украина – ЕС состоится в Киеве

"Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина – ЕС, который состоится 3 февраля этого года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу", – говорится в сообщении.
О том, что саммит пройдет 3 февраля, стало известно 22 декабря 2022 года. Саммит проведут Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Представитель Евросоюза отмечал, что темой саммита, вероятно, станет продолжение поддержки ЕС Украины в ее противостоянии российской агрессии, а также оценка пути Украины к членству в блоке.
Прошлый, 23-й, саммит Украина – ЕС прошел 12 октября 2021 года в Мариинском дворце в Киеве. Тогда в ЕС заявили, что остаются привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а также выдвинула ряд условий, которые страна должна выполнить перед началом переговоров.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявляла вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.
13 декабря вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что парламент выполнил свои обязательства и принял необходимые для евроинтеграции законопроекты.