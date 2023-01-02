Офис президента Украины: Февральский саммит Украина – ЕС состоится в Киеве

"Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина – ЕС, который состоится 3 февраля этого года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу", – говорится в сообщении.

О том, что саммит пройдет 3 февраля, стало известно 22 декабря 2022 года. Саммит проведут Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Представитель Евросоюза отмечал, что темой саммита, вероятно, станет продолжение поддержки ЕС Украины в ее противостоянии российской агрессии, а также оценка пути Украины к членству в блоке.