Военная помощь Украине на $3 млрд. В Пентагоне представили полный список вооружения

В ведомстве отметили, что новый пакет включает в себя:

Из вооружения в пакет вошли:

Более подробный перечень всего вооружения можно просмотреть по ссылке.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $24,9 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена. С 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $27 млрд и более $24,2 млрд – с 24 февраля.

Контекст:

4 января Байден сообщил, что в Штатах обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженными силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято.

Cпикер минобороны США Пэт Райдер заявил, что M2 Bradley – "это не танк, но убийца танков".

M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

Вместе с тем, агентство отмечает, что пройдет несколько месяцев, прежде чем Украина сможет выставить БМП на вооружение, потому что экипажи и обслуживающий персонал необходимо будет обучить работе с машинами.