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Военная помощь Украине на $3 млрд. В Пентагоне представили полный список вооружения

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В пакет помощи вошли 50 боевых машин пехоты Bradley
В пакет помощи вошли 50 боевых машин пехоты Bradley
Фото: EPA

Пентагон США обнародовал полный перечень вооружения, которое вошло в новый пакет военной помощи Украине стоимостью в $3 млрд.

В ведомстве отметили, что новый пакет включает в себя:

  • $2,85 млрд для удовлетворения важнейших потребностей Украины в области безопасности и обороны;
  • $225 млн в виде иностранного военного финансирования для модернизации Вооруженных сил Украины.

Из вооружения в пакет вошли:

  • 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 тыс. патронов калибра 25 мм;
  • 100 бронетранспортеров M113;
  • 55 противоминных машин (MRAP);
  • 138 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
  • 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин обеспечения боеприпасами;
  • 70 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 1200 155-мм снарядов дистанционных противотанковых минных систем (RAAM);
  • 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов;
  • 10 тыс. 120-мм минометных снарядов;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны;
  • 4000 авиационных ракет Zuni;
  • около 2000 противотанковых ракет;
  • снайперские винтовки, пулеметы и боеприпасы для гранатометов и стрелкового оружия;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • приборы ночного видения и оптика;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

Более подробный перечень всего вооружения можно просмотреть по ссылке.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $24,9 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена. С 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $27 млрд и более $24,2 млрд – с 24 февраля.

Контекст:

4 января Байден сообщил, что в Штатах обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженными силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято

Cпикер минобороны США Пэт Райдер заявил, что M2 Bradley – "это не танк, но убийца танков".

M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

Вместе с тем, агентство отмечает, что пройдет несколько месяцев, прежде чем Украина сможет выставить БМП на вооружение, потому что экипажи и обслуживающий персонал необходимо будет обучить работе с машинами.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, оружие, Джо Байден, Пентагон, вооружение, военная помощь, помощь, бронетранспортер, боеприпасы, артиллерия, граната, война России против Украины, ракеты, безопасность, ракета, миномет, HIMARS, гаубица
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