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Блинкен: Новый пакет военной помощи США Украине и странам, пострадавшим от "жестокой войны" РФ, составит более $3,75 млрд

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Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине
Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил 6 января о выделении более $3,75 млрд в виде военной помощи Украине и странам, пострадавшим от "жестокой войны" России.

Заявление Блинкена опубликовано на сайте Госдепартамента.

"Эта помощь включает выделение $2,85 млрд из запасов министерства обороны, которые будут немедленно предоставлены Украине, и $225 млн в виде иностранного военного финансирования для наращивания долгосрочного потенциала и модернизации украинской армии. Он также включает $682 млн иностранного военного финансирования для европейских партнеров и союзников, чтобы помочь стимулировать и компенсировать пожертвования военного оборудования Украине", – отметил госсекретарь США.

О выделении нового пакета военной помощи Украине ранее сообщали в Белом доме.

"Ожидается, что в него войдут боевые машины Bradley… самоходные гаубицы, ракеты класса "земля – воздух", бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAPS) и другие бронетранспортеры, противотанковые мины и другое оборудование из запасов минобороны США", – отметила на брифинге спикер президента США Карин Жан-Пьер.

Контекст:

4 января президент Джо Байден сообщил, что в США обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженными силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято

Cпикер минобороны США Пэт Райдер заявил, что M2 Bradley – "это не танк, но убийца танков".

M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

Вместе с тем, агентство отмечает, что пройдет несколько месяцев, прежде чем Украина сможет выставить БМП на вооружение, потому что экипажи и обслуживающий персонал необходимо будет обучить работе с машинами.

Теги: США, Украина, Госдепартамент США, вооружение, военная помощь, Энтони Блинкен, война России против Украины, финансирование
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