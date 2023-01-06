Блинкен: Новый пакет военной помощи США Украине и странам, пострадавшим от "жестокой войны" РФ, составит более $3,75 млрд

Заявление Блинкена опубликовано на сайте Госдепартамента.

"Эта помощь включает выделение $2,85 млрд из запасов министерства обороны, которые будут немедленно предоставлены Украине, и $225 млн в виде иностранного военного финансирования для наращивания долгосрочного потенциала и модернизации украинской армии. Он также включает $682 млн иностранного военного финансирования для европейских партнеров и союзников, чтобы помочь стимулировать и компенсировать пожертвования военного оборудования Украине", – отметил госсекретарь США.

О выделении нового пакета военной помощи Украине ранее сообщали в Белом доме.

"Ожидается, что в него войдут боевые машины Bradley… самоходные гаубицы, ракеты класса "земля – воздух", бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAPS) и другие бронетранспортеры, противотанковые мины и другое оборудование из запасов минобороны США", – отметила на брифинге спикер президента США Карин Жан-Пьер.