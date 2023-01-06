Блинкен: Новый пакет военной помощи США Украине и странам, пострадавшим от "жестокой войны" РФ, составит более $3,75 млрд

Заявление Блинкена опубликовано на сайте Госдепартамента.
"Эта помощь включает выделение $2,85 млрд из запасов министерства обороны, которые будут немедленно предоставлены Украине, и $225 млн в виде иностранного военного финансирования для наращивания долгосрочного потенциала и модернизации украинской армии. Он также включает $682 млн иностранного военного финансирования для европейских партнеров и союзников, чтобы помочь стимулировать и компенсировать пожертвования военного оборудования Украине", – отметил госсекретарь США.
О выделении нового пакета военной помощи Украине ранее сообщали в Белом доме.
"Ожидается, что в него войдут боевые машины Bradley… самоходные гаубицы, ракеты класса "земля – воздух", бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAPS) и другие бронетранспортеры, противотанковые мины и другое оборудование из запасов минобороны США", – отметила на брифинге спикер президента США Карин Жан-Пьер.
4 января президент Джо Байден сообщил, что в США обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженными силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято.
Cпикер минобороны США Пэт Райдер заявил, что M2 Bradley – "это не танк, но убийца танков".
M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.
Вместе с тем, агентство отмечает, что пройдет несколько месяцев, прежде чем Украина сможет выставить БМП на вооружение, потому что экипажи и обслуживающий персонал необходимо будет обучить работе с машинами.