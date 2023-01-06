Минфин США ввел санкции против семи граждан Ирана, связанных с поставками России дронов-камикадзе и разработкой баллистических ракет

США продолжат делать все, чтобы лишить Путина оружия для войны в Украине, заявил глава американского минфина Фото: ЕРА

Управление по контролю за иностранными активами минфина наложило санкции на руководителей и членов совета директоров компании Qods Aviation Industries (QAI) – иранского производителя дронов, которые были переданы в РФ.

В список попали: глава совета директоров QAI Сейед Ходжатолла Горейши, который руководил военными исследованиями и отвечал за переговоры с Москвой о поставках БПЛА, управляющий директор и член совета директоров QAI Гассем Дамавандиан, причастный к поставкам и обучению российского персонала использованию БПЛА, а также члены совета директоров QAI Хамидреза Шарифи-Техрани, Реза Хаки, Маджид Реза Ниязи-Ангили и Вали Арланизаде. Также в санкционный перечень внесен Надер Хун Сиаваш – директор назначенной США организации AIO, которая должна контролировать иранские программы разработки баллистических ракет.

"Мы продолжим использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы лишить [президента России Владимира] Путина оружия, которое он использует для ведения своей варварской и ничем не спровоцированной войны с Украиной", – заявила министр финансов Джанет Йеллен.

Она отметила, что Вашингтон будет и дальше преследовать физических лиц и предприятия в Иране, которые имеют отношение к передаче россиянам БПЛА и баллистических ракет для войны в Украине.