Минфин США ввел санкции против семи граждан Ирана, связанных с поставками России дронов-камикадзе и разработкой баллистических ракет

Управление по контролю за иностранными активами минфина наложило санкции на руководителей и членов совета директоров компании Qods Aviation Industries (QAI) – иранского производителя дронов, которые были переданы в РФ.
В список попали: глава совета директоров QAI Сейед Ходжатолла Горейши, который руководил военными исследованиями и отвечал за переговоры с Москвой о поставках БПЛА, управляющий директор и член совета директоров QAI Гассем Дамавандиан, причастный к поставкам и обучению российского персонала использованию БПЛА, а также члены совета директоров QAI Хамидреза Шарифи-Техрани, Реза Хаки, Маджид Реза Ниязи-Ангили и Вали Арланизаде.
Также в санкционный перечень внесен Надер Хун Сиаваш – директор назначенной США организации AIO, которая должна контролировать иранские программы разработки баллистических ракет.
"Мы продолжим использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы лишить [президента России Владимира] Путина оружия, которое он использует для ведения своей варварской и ничем не спровоцированной войны с Украиной", – заявила министр финансов Джанет Йеллен.
Она отметила, что Вашингтон будет и дальше преследовать физических лиц и предприятия в Иране, которые имеют отношение к передаче россиянам БПЛА и баллистических ракет для войны в Украине.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".
Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщал, что в ночь на 19 декабря силы обороны сбили 30 дронов-камикадзе из 35. Это был самый массированный запуск Shahed-136/131 с начала их использования. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этот день РФ атаковала Украину беспилотниками из новой партии, полученной от Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.