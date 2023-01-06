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Минфин США ввел санкции против семи граждан Ирана, связанных с поставками России дронов-камикадзе и разработкой баллистических ракет

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США продолжат делать все, чтобы лишить Путина оружия для войны в Украине, заявил глава американского минфина
США продолжат делать все, чтобы лишить Путина оружия для войны в Украине, заявил глава американского минфина
Фото: ЕРА

Американское правительство внесло в санкционный список семерых граждан Ирана, которые могут иметь отношение к разработке и производству оружия для России. Об этом 6 января сообщает министерство финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами минфина наложило санкции на руководителей и членов совета директоров компании Qods Aviation Industries (QAI) – иранского производителя дронов, которые были переданы в РФ.

В список попали: глава совета директоров QAI Сейед Ходжатолла Горейши, который руководил военными исследованиями и отвечал за переговоры с Москвой о поставках БПЛА, управляющий директор и член совета директоров QAI Гассем Дамавандиан, причастный к поставкам и обучению российского персонала использованию БПЛА, а также члены совета директоров QAI Хамидреза Шарифи-Техрани, Реза Хаки, Маджид Реза Ниязи-Ангили и Вали Арланизаде.

Также в санкционный перечень внесен Надер Хун Сиаваш – директор назначенной США организации AIO, которая должна контролировать иранские программы разработки баллистических ракет. 

"Мы продолжим использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы лишить [президента России Владимира] Путина оружия, которое он использует для ведения своей варварской и ничем не спровоцированной войны с Украиной", – заявила министр финансов Джанет Йеллен. 

Она отметила, что Вашингтон будет и дальше преследовать физических лиц и предприятия в Иране, которые имеют отношение к передаче россиянам БПЛА и баллистических ракет для войны в Украине.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщал, что в ночь на 19 декабря силы обороны сбили 30 дронов-камикадзе из 35. Это был самый массированный запуск Shahed-136/131 с начала их использования. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этот день РФ атаковала Украину беспилотниками из новой партии, полученной от Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.

Теги: США, Иран, санкции, беспилотники, война России против Украины, минфин США
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